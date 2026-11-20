Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- La Conmebol ha confirmado que Boca Juniors saltará al campo del Estadio Metropolitano de Barranquilla con su camiseta azul y oro, acompañada de shorts y medias amarillas este sábado, en su enfrentamiento contra Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana.

Lejos de ser una cábala premeditada, la decisión obedece a un reglamento que exige contraste en la indumentaria, aunque evoca la histórica consagración en la Copa Libertadores de 2007.

La noticia, divulgada mediante imágenes oficiales de la Conmebol junto a figuras del plantel como Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, generó entusiasmo entre los hinchas xeneizes, quienes rápidamente asociaron la vestimenta con una supuesta cábala.

A pesar del significado simbólico que tiene para los seguidores, la elección del pantalón amarillo no es resultado de una cábala, sino de una regulación de la Conmebol sobre la indumentaria. En términos administrativos, Atlético Mineiro es considerado el equipo "local" para la final, lo que implica que mantendrá su uniforme tradicional (camiseta a rayas blancas y negras, short negro y medias negras), obligando a Boca a cambiar sus pantalones y medias por el color amarillo.

El reglamento establece que en la Final Única, se designa como "Equipo Local" al finalista con mejor ubicación en la tabla de rendimiento hasta las semifinales. Esto permite al equipo local utilizar su uniforme principal completo, mientras que el visitante debe adaptar su indumentaria para evitar confusiones visuales.

Así, Boca Juniors deberá usar shorts y medias amarillas para diferenciarse del negro de Mineiro. Esto resulta en un uniforme inédito para el equipo argentino en esta temporada, aunque se asemeja a la histórica combinación de 2007, variando únicamente en el color de las medias.

La última vez que Boca disputó una final internacional con camiseta azul y pantalón amarillo fue el 20 de junio de 2007, en la revancha de la Copa Libertadores ante Gremio. En aquella ocasión, con dos goles de Juan Román Riquelme, Boca ganó 2-0 y se coronó campeón.

Esta coincidencia es inevitable para el mundo Boca: el club había viajado a Brasil con pantalones blancos, pero un día antes del partido, el directivo Juan Carlos Crespi notificó que la Conmebol había aprobado el uso de shorts amarillos. Ante la falta de stock en Brasil, el club logró que un envío urgente de pantalones amarillos llegara justo a tiempo, horas antes del inicio del partido.

Hoy, casi dos décadas después, el amarillo vuelve a aparecer en la indumentaria de Boca en una final internacional, con la esperanza de romper una racha de 18 años sin títulos internacionales.

Agencia NA