Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- Boca Juniors se encuentra en la antesala de una nueva final, con la posibilidad de consagrarse por tercera vez en la historia de la Copa Sudamericana, 21 años después de su última victoria en 2005, cuando se alzó con el título tras haber ganado también en 2004.

El conjunto "Xeneize" se medirá ante Atlético Mineiro de Brasil para determinar si podrá convertirse en el primer equipo en levantar este prestigioso trofeo en tres ocasiones. El encuentro se llevará a cabo el sábado, a las 19:00 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. Boca también buscará sumar su segundo título en el año, luego de haber liderado la Tabla Anual y proclamarse campeón de liga.

Campeonato 2004

La travesía de Boca en su primer campeonato comenzó tras recibir una invitación de Conmebol para participar en una edición que contaba con 35 equipos y se disputaba a eliminación directa. En octavos de final, enfrentó a San Lorenzo como visitante, donde sufrió una derrota 1-0 por un gol de Hernán González en el minuto 44 del segundo tiempo.

El partido de vuelta se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, decidió trasladar la localía con el fin de "llegar a los hinchas del interior". Boca logró empatar la serie al ganar 2-1, con goles de Martín Palermo y Carlos Tévez, y un descuento de Ariel Pereyra para el "Ciclón". La llave se resolvió por penales, donde el arquero Roberto "el Pato" Abbondanzieri se destacó al detener un tiro de Ezequiel "Pocho" Lavezzi, además de otro fallido de Pablo Zabaleta. Cristian Traverso selló el pase a la siguiente fase con un resultado final de 4-1.

En cuartos de final, Boca se enfrentó a Cerro Porteño. El partido de ida, dirigido por Miguel Ángel Brindisi, terminó 1-1 en Salta. En el partido de vuelta, bajo la dirección de Jorge José Benítez como técnico interino, el encuentro en Asunción se resolvió desde el punto penal después de un empate sin goles. La tanda fue extensa: Rolando Schiavi y Guglielminpietro fallaron, pero Abbondanzieri volvió a ser clave al atajar los remates de César Ramírez y Roberto Amarilla, mientras que Pedro Benítez erró su tiro, finalizando 8-7.

En semifinales, Boca se midió ante Internacional de Brasil. En el partido de ida en "La Bombonera", Boca ganó 4-2, ventaja que mantuvo en el global tras el 0-0 en la vuelta en Porto Alegre, lo que lo clasificó a la final.

En la final, Boca se enfrentó a Bolívar, siendo esta la primera final para ambos equipos. El primer partido se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde el equipo boliviano ganó 1-0. En el partido de vuelta, en "La Bombonera", Boca logró revertir la situación con goles de Martín Palermo y Carlos Tévez, finalizando 2-1 en el global y consagrándose campeón por primera vez en el torneo internacional.

El equipo que se consagró campeón fue: Roberto Carlos Abbondanzieri; José María Calvo, Ronaldo Carlos Schiavi, Cristian Alberto Traverso, Aníbal Samuel Matellán; Diego Cagna, Alfredo Raúl Cascini, Andrés Guglielminpietro, Guillermo Barros Schelotto; Martín Palermo y Carlos Tévez. DT: Jorge José Benítez.

Bicampeonato 2005

Boca volvió a clasificarse a la competencia como campeón vigente. En octavos de final, se enfrentó nuevamente a Cerro Porteño. El primer partido en Asunción terminó 2-2, mientras que en el de vuelta, Boca trasladó la localía al estadio Padre Ernesto Martearena y, bajo la dirección de Alfio "El Coco" Basile, goleó 5-1 a los paraguayos, clasificándose a cuartos de final.

En esta fase, Boca se midió otra vez ante Internacional. Tras una derrota en Brasil, el equipo argentino logró revertir el marcador con un contundente 4-1 en "La Bombonera", con un hat-trick de Rodrigo Palacio y un gol de Martín Palermo.

En la ida de la semifinal, Boca recibió a Universidad Católica, que logró un empate 2-2 en Buenos Aires. La llave se definió con un gol de Rolando Schiavi, que selló un global de 3-2 en Santiago de Chile, permitiendo a Boca acceder a la final.

En la final, Boca se enfrentó a los Pumas de México, representando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La serie fue la más complicada, empatando 1-1 en el estadio Olímpico Universitario y repitiendo el mismo resultado en "La Bombonera", lo que llevó la definición a penales. En esta instancia, Abbondanzieri se destacó nuevamente, atajando dos penales y anotando el definitivo, consagrando al equipo como bicampeón de la Copa Sudamericana.

El equipo que salió campeón fue: Roberto Carlos Abbondanzieri; Hugo Ibarra, Rolando Carlos Schiavi, Daniel Alberto Díaz, Juan Angel Krupoviesa; Sebastián Battaglia, Fernando Gago, Daniel Rubén Bilos, Federico Insúa; Rodrigo Palacio y Martín Palermo. DT: Alfio Basile.