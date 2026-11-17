Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El tenista francés Arthur Fils (6°) logró una victoria significativa frente al español Rafael Jódar (8°) y se entusiasma con la posibilidad de avanzar a las semifinales en las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Fils, quien participa en esta competencia por primera vez en su carrera, se impuso con un marcador de 4-6, 6-2 y 6-2 tras una hora y 52 minutos de juego.

El encuentro comenzó complicado para Fils, ya que Jódar se mostró firme al salvar los tres break points de su oponente y aprovechó uno de los dos que tuvo a su favor para llevarse la primera manga por 6-4.

No obstante, en el inicio del segundo set, el español solicitó atención médica debido a complicaciones físicas, lo que permitió a Fils tomar el control del partido. Tanto en el segundo como en el tercer set, el francés logró dos quiebres en cada uno, lo que le permitió sellar su victoria y acercarse a la clasificación para las semifinales.

Por su parte, Jódar necesita que el alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev, derrote al estadounidense Ben Shelton (3°) en el encuentro que se llevará a cabo este martes no antes de las 16:40, para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

A pesar de la derrota, el español ha tenido una notable temporada de debut en el circuito ATP, logrando un ascenso meteórico que lo llevó a ingresar al top 10 del ranking con solo 20 años.

Agencia NA