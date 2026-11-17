Arthur Fils se impone ante Jódar y sueña con las semifinales en las ATP Finals
El tenista francés logró un importante triunfo sobre el español Jódar y se prepara para enfrentar al alemán Alexander Zverev en su último partido de grupos.
FOTO: Fils, cerca de las semis en las ATP Finals.
Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El tenista francés Arthur Fils (6°) logró una victoria significativa frente al español Rafael Jódar (8°) y se entusiasma con la posibilidad de avanzar a las semifinales en las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.
Fils, quien participa en esta competencia por primera vez en su carrera, se impuso con un marcador de 4-6, 6-2 y 6-2 tras una hora y 52 minutos de juego.
El encuentro comenzó complicado para Fils, ya que Jódar se mostró firme al salvar los tres break points de su oponente y aprovechó uno de los dos que tuvo a su favor para llevarse la primera manga por 6-4.
No obstante, en el inicio del segundo set, el español solicitó atención médica debido a complicaciones físicas, lo que permitió a Fils tomar el control del partido. Tanto en el segundo como en el tercer set, el francés logró dos quiebres en cada uno, lo que le permitió sellar su victoria y acercarse a la clasificación para las semifinales.
Por su parte, Jódar necesita que el alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev, derrote al estadounidense Ben Shelton (3°) en el encuentro que se llevará a cabo este martes no antes de las 16:40, para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.
A pesar de la derrota, el español ha tenido una notable temporada de debut en el circuito ATP, logrando un ascenso meteórico que lo llevó a ingresar al top 10 del ranking con solo 20 años.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido?
Arthur Fils venció a Rafael Jódar.
¿Qué resultado tuvo el partido?
Fils ganó 4-6, 6-2 y 6-2.
¿Qué necesita Jódar para avanzar?
Que Zverev derrote a Shelton en su próximo partido.
¿Cuál es el contexto de Fils en este torneo?
Es su primera participación en las ATP Finals.
¿Qué logró Jódar en su temporada?
Un ascenso al top 10 del ranking ATP a los 20 años.
[Fuente: Noticias Argentinas]