Arrestaron a Scottie Scheffler, golfista número 1 del mundo

El número uno del golf mundial, Scottie Scheffler, fue detenido por la policía este viernes por intentar saltarse un control de tránsito cuando se dirigía al Valhalla Golf Club, donde se disputa el PGA Championship.

El golfista fue detenido y esposado por tratar de evadir las órdenes de un agente que controlaba el transito en las cercanías del Valhalla Golf Club debido a un accidente en el que un autobús atropelló y mató a un hombre.

El estadounidense fue trasladado a una comisaría, donde se registró su ingreso y le sacaron la característica foto con traje de convicto color naranja, la cual rápidamente se viralizó en las redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

“Right now, he’s going to jail.”



Truly extraordinary video of Scottie Scheffler being arrested this morning at Valhalla Golf Club.



pic.twitter.com/g7983d54g5