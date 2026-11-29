Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El equipo argentino de Copa Davis enfrentará a Eslovaquia como local en la primera ronda de los Qualifiers 2027, según determinó el sorteo realizado este domingo en Bologna, Italia.

El conjunto nacional, capitaneado por Javier Frana, fue preclasificado en el puesto 11 del ranking mundial y obtuvo su lugar en esta instancia tras vencer a Turquía en septiembre pasado, en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Previamente, había perdido frente a Corea del Sur como visitante, en Busan, y debió disputar la serie para mantener su lugar en el Grupo Mundial.

La eliminatoria ante Eslovaquia se jugará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027, con sede y superficie todavía por confirmar por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La serie será al mejor de cinco puntos y el ganador avanzará a la segunda ronda, programada para el 17 al 19 de septiembre.

En caso de superar a Eslovaquia, Argentina volverá a jugar como local ante Bélgica o Mónaco.

Frente a los belgas, el último antecedente fue en 2015, cuando el equipo europeo se impuso por 3-2 en Bruselas. Contra Mónaco no registra enfrentamientos desde 1970, por lo que la localía debería definirse mediante un sorteo.