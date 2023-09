Alexander Zverev hizo echar a un espectador que gritó una famosa frase de Hitler

El tenista alemán Alexander Zverev hizo echar a un fanático que durante el partido que se disputaba con el italiano Jannik Sinner gritó desde las escaleras una famosa frase de Hitler.

Durante el cuarto set del partido por los octavos de final del US Open, el tenista alemán frenó su saque y se dirigió al juez de silla.

Las cámaras captaron el momento en el que el tenista señalaba a un asistente. “No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable. Es increíble”, dijo.

Zverev para el partido y pide que expulsen a un aficionado de la grada porque dice la frase más famosa de Hittler: “Alemania por encima de todo”.



Qué envidia los alemanes que tienen claro que al fascismo no hay que dejarle ningún espacio. Y qué gesto tan valiente del tenista. pic.twitter.com/Xcw5aSRrcA — Toño Abad ?????? (@antonioabadg) September 5, 2023

Se trata de la premisa “Deutschland über alles” (Alemania por encima de todo), que se corresponden con la primera estrofa del “Deutschlandlied” (la canción de Alemania) que se cantaba hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

“¿Quién ha sido el listo que ha dicho la frase? Pon la mano arriba”, exigió el juez de silla. Otros espectadores señalaron al responsable que fue expulsado inmediatamente por la seguridad del Arthur Ashe Stadium, la pista central del Abierto de EE.UU.

Sin resistirse, el hombre se levantó de su butaca y abandonó el lugar ante el aplauso del resto de los espectadores.

“Empezó a cantar el himno de Hitler, ‘Alemania, Alemania por encima de todo’. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte”, afirmó Zverev después del encuentro a la prensa.

Tras la reanudación del partido, el tenista se impuso al italiano por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3 en casi cinco horas de un duelo. En cuartos de final se enfrentará al español Carlos Alcaraz (1°), actual campeón del torneo.