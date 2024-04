A Boca y Estudiantes les cuesta la plaza Córdoba

Gabriel Rodríguez

Boca volverá a Córdoba para disputar una de las semifinales de la Copa de la Liga, en este caso ante Estudiantes de La Plata y el Mario Kempes recibirá otra vez un partido de alto nivel aunque es cierto que más allá de la victoria sobre River del fin de semana pasado, los números del "Xeneize" en el coliseo mayor de la provincia no son los mejores.

Es que el mundialista muchas veces demostró ser tierra esquiva para la suerte futbolística de Boca desde hace más de cuatro décadas porque el club de la ribera porteña perdió más de lo que ganó en el viejo Chateau Carreras, que desde octubre de 2010 tiene el nombre del artillero nacido en Bell Ville.

Por ejemplo, Boca es el equipo que más finales jugó de Supercopa Argentina con cinco, había sucumbido en la primera edición ante Arsenal y tuvo su revancha en la edición 2015 jugada el 10 de febrero de 2016, en Córdoba, pero se topó con un arrollador San Lorenzo que lo goleó 4 a 0. Fernando Belluschi, Pablo Barrientos y dos de un ex Xeneize, Nicolás Blandi, le dieron cifras definitivas al equipo de Pablo Guede por sobre el del Vasco Arruabarrena.

Otra dolorosa derrota fue en la final de la Copa de la Superliga 2019, el 2 de junio, cuando el recientemente descendido Tigre lo vencía 2 a 0 para consagrarse campeón del certamen y le daba la chance de jugar la Copa Libertadores. Federico González y el hoy delantero de Boca, Lucas Janson, le dieron la victoria al equipo de Néstor Gorosito.

Ahí fueron dos terribles mazazos de los ¡23! que padeció Boca jugando en el Kempes.

Sin embargo, no son todas pálidas en un estadio en donde Boca logró imponerse en 21 partidos y empatando en otras 18 porque la Copa Argentina 2015 lo vio campeón, al doblegar 2-0 en una muy recordada final a Rosario Central.

Y recordada por lo escandalosa, por la labor del juez Diego Ceballos, dueño de horrores arbitrales y decisivos como el penal casi dos metros afuera del área que le cobra a Gino Peruzzi a raíz de una falta de Paulo Ferrari y el gol en clara posición adelantada del “Comandante” Andrés Chávez, opacando el título conseguidos. Antes de todo eso, en el primer tiempo anuló un gol de los rosarinos por offside.

Pero el más reciente campeonato obtenido por Boca en el Kempes, ocurrió el 22 de mayo de 2022, tomándose si se quiere una revancha ante Tigre pero esta vez en la final de la Copa de la Liga Profesional. Un cabezazo de Rojo que se le escapó a Marinelli, un golazo a lo Roberto Carlos del colombiano Fabra y otro del pibe Vázquez, quien por aquellos momentos entraba y mojaba para que Boca se quede con la estrella número 72.

El 3 a 2 sobre River del domingo alivió los números boquenses en Córdoba porque en 2023 visitó tres veces La Docta y se fue con las manos vacías: Talleres le ganó 2-1 en la 3° fecha del Torneo de la Liga, Belgrano se despachó con un 4-3 por la Copa de la Liga pero en Alberdi y el 22 de noviembre, el mismo Estudiantes le hizo pelo y barba con un 3-2 por una de las semifinales de la Copa Argentina.

El historial en el mundialista habla de 62 partidos disputados, con 21 victorias, 18 derrotas y 23 derrotas.

¿Y a Estudiantes?

Para el club platense, el Chateau Carreras, Olímpico o Kempes fue una piedra en el zapato ya que ganó 8 veces, empató 11 y perdió 20.

La mayoría de los duelos fueron ante Talleres, más de la mitad: en 22 encuentros, perdió 12, empató 6 y sólo se impuso en 4. El segundo ante el que más jugó es Belgrano con 10 cotejos y también está abajo, con 1 triunfo, 5 igualdades y 4 caídas.

Por su parte los otros dos equipos a los cuales enfrentó allí como visitante fueron a Racing e Instituto. Frente al elenco de Nueva Italia cayó las dos veces que se midieron en ese escenario, ambas en 1983, y ante la Gloria perdió el único que disputaron en 1984.

Dentro del historial negativo, el Pincha tiene un recuerdo imborrable: la primera victoria fue para un título, cuando logró el Metro '82 al superar a la "T" 2-0 el 14 de febrero de 1983.

Pero la suma da 35 y no 39, aunque no hay errores matemáticos porque los cuatro partidos restantes no los disputó de visitante ni ante equipos cordobeses, sino que fue en estadio de carácter neutral, como por ejemplo los últimos dos: le ganó la semifinal de la Copa Argentina 2023 a Boca por 3-2 el 22 de noviembre pero cayó en la final de la Supercopa Argentina frente a River el pasado 13 de marzo por 2-1.

Las finales de Boca en el Kempes

Copa Argentina 2015: 2-0 vs Rosario Central.

Supercopa Argentina 2015: 0-4 vs San Lorenzo.

Copa de la Superliga 2019: 0-2 vs Tigre.

Copa de la Liga 2022: 3-0 vs Tigre.