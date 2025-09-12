Eduardo Costantini fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

El fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), Eduardo Costantini, fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación en una ceremonia celebrada en la cúpula del Palacio Libertad. La distinción fue entregada por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien subrayó la importancia de su trayectoria como impulsor del arte regional y su compromiso con el acceso público a la cultura.

“No se trata de un reconocimiento más en la agenda cultural, sino de un gesto de gratitud hacia alguien que convirtió sus pasiones en un legado invaluable para todos los argentinos”, expresó Cifelli, y destacó el rol del Malba como espacio de referencia internacional.

Durante el acto se proyectó un audiovisual sobre la trayectoria de Costantini, seguido de una entrevista pública con la escritora Matilde Sánchez. Allí, el magnate repasó anécdotas sobre la adquisición de obras maestras, la construcción de comunidad en torno al museo y los desafíos a futuro. Recordó que su propósito inicial fue conformar una colección sólida de arte latinoamericano que no permaneciera en el ámbito privado: “Siempre pensé en compartirla con el público. Estas obras nunca se van a vender”.

Costantini también se refirió a Malba Puertos, inaugurado en 2024 en Escobar, donde el arte dialoga con la naturaleza y se destacan piezas contemporáneas como las de Gabriel Chaile. Además, anticipó que en 2026, con motivo del 25º aniversario del Malba, se exhibirán dos pisos con obras seleccionadas entre unas 1.500 piezas.

Acompañaron la ceremonia familiares, autoridades del museo, artistas como Edgardo Giménez y Jorge Macchi, y representantes del ámbito cultural. El reconocimiento se suma a galardones previos como el Premio Internacional de Mecenazgo otorgado por la Reina Sofía en 2024 y distinciones locales al coleccionismo y la promoción cultural.

Para Costantini, el Malba “es un museo joven que busca perdurar en el tiempo, como la obra de un artista que se sostiene desde la juventud hasta la madurez”.