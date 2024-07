La desopilante respuesta de Bielsa sobre Araújo estando el futbolista al lado

El argentino Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, dio que hablar al protagonizar un desopilante momento en la conferencia de prensa previa al partido con Colombia, por semifinales de la Copa América.

El rosarino estaba al lado del lateral izquierdo Maximiliano Araújo cuando le consultaron por él. Y su respuesta se viralizó en redes.

“Convengamos que son preguntas muy especiales. Me preguntan sobre Maxi estando él presente. Creo que es un jugador vulgar, que ha llegado a donde está producto de la suerte y que yo no lo vi: me lo recomendaron”, lanzó, entre risas y con una mirada cómplice, el entrenador de Uruguay.