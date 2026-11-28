Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 94%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 34°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero en general se prevé un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 37°, con cielo despejado. El lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 39°, con probabilidad de light rain. El martes 1 de diciembre, las temperaturas oscilarán entre 22° y 38°, con moderate rain. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 22°, también con moderate rain.