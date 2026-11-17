Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enmuestra, con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es de 26°, con una humedad del 71%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sur-suroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1005 hPa.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, con un viento que podría variar en su intensidad. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, sin probabilidades de lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera que el clima encontinúe con temperaturas agradables. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con pocas nubes. El jueves 19 de noviembre, la mínima descenderá a 17° y la máxima alcanzará los 31°, con cielos mayormente nublados. Para el viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 31°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, con cielo despejado. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 31°, con lluvias ligeras.