Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

El clima en Santa Fe para este lunes 5 de octubre se caracteriza por un cielo con nubes densas y temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 60%, lo que genera un ambiente algo húmedo, pero cómodo para las actividades al aire libre. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 5 m/s desde el este.

Hoy, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°. A lo largo del día, se espera que el cielo continúe nublado, sin probabilidades de lluvias significativas. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. Los vientos, aunque suaves, pueden generar una ligera sensación de frescura durante la tarde.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Para mañana, martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, se prevé la llegada de lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 19° y 26°. El jueves 8 de octubre, las lluvias se intensificarán, con una mínima de 17° y una máxima de 22°. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 17°.

Es importante que los habitantes de Santa Fe se mantengan informados sobre las condiciones climáticas, especialmente ante la posibilidad de lluvias en los próximos días. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros para enfrentar el cambio de clima que se aproxima.