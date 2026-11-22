Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 25° con una sensación térmica de 25°. La humedad es del 60% y la visibilidad alcanza los 10000 m. El viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima que podría alcanzar los 36°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El lunes 23 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 34° con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 24 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 29° con lluvias intensas. El miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 31° con nubes dispersas. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 31° con pocas nubes. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 31° con nubes cubiertas.