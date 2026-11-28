Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un cielo despejado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 23°. La humedad es del 70%, lo que genera un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 1 m/s. La humedad se mantendrá en un 70%, lo que puede generar una sensación térmica algo más elevada. No se prevén lluvias, y el cielo permanecerá mayormente despejado a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se anticipan con temperaturas en aumento. Para el domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 23° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 37°, con pocas nubes. El martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 25° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima descenderá a 19° y la máxima será de 28°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, con cielo con nubes dispersas.