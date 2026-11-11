Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 29°, con una sensación térmica similar de 29°. La humedad se sitúa en el 41%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. Además, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la provincia. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en el clima.

Para el resto de la semana, el pronóstico muestra un cambio en las condiciones climáticas. Se anticipa que el jueves 12 de noviembre la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 34°, con probabilidades de lluvias moderadas. El viernes 13 de noviembre, la mínima se espera en 20° y la máxima en 35°, con lluvias ligeras. El sábado 14 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 20° y 31°, también con lluvias moderadas.

El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras, mientras que el lunes 16 de noviembre se prevé una mínima de 19° y una máxima de 34°, con lluvias ligeras nuevamente. Este cambio en el clima sugiere que los salteños deben estar preparados para un fin de semana con precipitaciones.