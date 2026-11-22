Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 29°. La sensación térmica se mantiene en 30°. La humedad es del 48%, lo que genera un ambiente cálido y algo pegajoso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte, contribuyendo a una presión atmosférica de 1008 hPa.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Las condiciones de light rain continuarán durante el día, con un viento suave que podría proporcionar algo de alivio. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más alta en ciertos momentos.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan un panorama variable. Para el lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, con light rain. El martes 24 de noviembre, las temperaturas descenderán a una mínima de 17° y una máxima de 28°, con moderate rain. El miércoles 25 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 17°, también con moderate rain. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con light rain. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con light rain.