Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 20°. La humedad se sitúa en un 75%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 0.51 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 34°. Las condiciones meteorológicas indican un día soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad del 75% podría hacer que la sensación térmica sea un poco más alta, pero no se anticipan lluvias ni tormentas. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente cálido y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en el clima. Para el viernes 13 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 35°, con posibilidad de light rain. El sábado 14 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 31°, con moderate rain. El domingo 15 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 29°, con light rain. Para el lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, también con light rain. Finalmente, el martes 17 de noviembre, las temperaturas estarán entre 20° y 25°, con light rain.