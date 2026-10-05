Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 68%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 0.89 m/s desde el norte.

El clima hoy lunes 5 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 1 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más frías del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. Para el martes 6 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, la situación cambiará drásticamente con lluvias de alta intensidad, donde la mínima será de 17° y la máxima de 24°. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, también con lluvias ligeras.