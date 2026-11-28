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El clima hoy sábado 28 de noviembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica se siente un poco más cálida, alcanzando los 19°. La humedad es alta, con un 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este. La presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa.Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una brisa que podría refrescar el ambiente. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, especialmente durante las horas más cálidas del día.En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 34°, con cielo nublado. El lunes 30 de noviembre, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínima de 21° y máxima de 38°, y algunas nubes dispersas. Para el martes 1 de diciembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 30°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 29°, con algunas nubes dispersas.