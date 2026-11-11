Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en este día.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 21°. La humedad es del 78%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas serán favorables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. El viento se mantendrá en 3.6 m/s, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. La humedad, aunque alta, no generará lluvias, permitiendo disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 12 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 33°, con algunas nubes. El viernes 13, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 34°, con probabilidad de lluvias moderadas. Para el sábado 14, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El domingo 15, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 16, se espera una mínima de 20° y una máxima de 32°, con lluvias moderadas.