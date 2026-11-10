Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 10 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 72%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. El día se mantendrá mayormente soleado, sin probabilidades de lluvias. El viento continuará soplando a una velocidad moderada, lo que ayudará a mantener el ambiente fresco durante las horas más cálidas. La humedad, aunque elevada, no generará condiciones de lluvia, permitiendo disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 11 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 30°, con probabilidad de light rain. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 34°, con few clouds. Para el viernes 13 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 33°, con moderate rain. El fin de semana, las temperaturas oscilarán entre 21° y 30°, con condiciones de light rain el sábado y moderate rain el domingo.