Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 28 de noviembre
Este sábado 28 de noviembre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 33°. La humedad se mantiene en 38% y el viento sopla a 4 m/s. Se anticipan lluvias moderadas para los próximos días.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 28 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.
Ahora
Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 31°. La sensación térmica es de 31°. La humedad se encuentra en un 38%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1011 hPa.
El clima hoy sábado 28 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, con un viento de 4 m/s y una humedad del 38%. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima cálido y agradable.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el domingo 29 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 37°, con lluvias moderadas. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, también con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 31°, con lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 16° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 27°, con cielo nublado.