Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 31°. La sensación térmica es de 31°. La humedad se encuentra en un 38%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, con un viento de 4 m/s y una humedad del 38%. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima cálido y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el domingo 29 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 37°, con lluvias moderadas. El lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, también con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 31°, con lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 16° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 27°, con cielo nublado.