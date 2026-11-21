Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 33%, lo que proporciona un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, con una presión atmosférica de 1008 hPa.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La humedad del 33% y la visibilidad de 10000 metros aseguran un día agradable y despejado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan variaciones en el clima. Para el domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 24 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 20°, también con lluvias moderadas. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras.