Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 25°. La sensación térmica es de 25°, mientras que la humedad se encuentra en un 37%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para este martes 17 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, sin pronósticos de lluvias para el día. El cielo se presentará con algunas nubes, pero sin afectar la calidez del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará variaciones. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias moderadas. El jueves 19 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 29°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, el clima se tornará más cálido, con mínimas de 18° y máximas de 31°, y cielo con nubes dispersas. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado.