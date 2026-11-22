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Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 28%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy domingo 22 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. El viento será leve, lo que hará que las actividades al aire libre sean placenteras.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 31°, con probabilidad de. El martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 24°, también con. El miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, continuando con. El jueves 26 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 30°, connuevamente. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con