Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, el clima en Mendoza se caracterizará por un cielo completamente despejado y temperaturas que alcanzarán un máximo de 34°. La mínima se registrará en 21°. Se espera un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Las condiciones actuales indican una temperatura de 27° con una sensación térmica de 27°. La humedad se encuentra en un 32%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el oeste.

En cuanto a las temperaturas del día, la mínima será de 21° y la máxima de 34°. El viento se mantendrá suave, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable a lo largo de la jornada. La presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para los próximos días, se anticipa un cambio en el clima. El viernes 13 de noviembre, la mínima será de 25° y la máxima de 34°, con pronóstico de lluvias moderadas. El sábado 14, se espera una mínima de 21° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El domingo 15, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 16, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras.