Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se sitúa en un 46%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad del 46% y una visibilidad de 10000 metros. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas en ascenso. Para mañana, viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 29°, también con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 29°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 31°, pero se prevén lluvias moderadas.