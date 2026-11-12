En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, la temperatura en CABA alcanzará los 29°. Se prevé un día soleado con buena visibilidad y viento leve. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

12/11/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta un clear sky, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica es de 30°. La humedad se encuentra en un 60%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

La temperatura mínima para hoy será de 19° y la máxima alcanzará los 29°. Se espera un día mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente superior a la temperatura real. El viento, leve, contribuirá a un ambiente agradable durante la tarde.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa lo siguiente: el viernes 13 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 14 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 19° y 29°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 28° con una sensación térmica de 30°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan lluvias moderadas y temperaturas variables en los próximos días.

¿Qué condiciones de viento hay hoy?
El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf