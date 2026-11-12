Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta un clear sky, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica es de 30°. La humedad se encuentra en un 60%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

La temperatura mínima para hoy será de 19° y la máxima alcanzará los 29°. Se espera un día mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente superior a la temperatura real. El viento, leve, contribuirá a un ambiente agradable durante la tarde.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa lo siguiente: el viernes 13 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 14 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras.