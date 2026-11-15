En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre, la temperatura en CABA alcanzará una máxima de 26°. Se esperan cielos parcialmente nublados y condiciones de viento leves. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

15/11/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 26° y una sensación térmica de 26°. La humedad se encuentra en 68%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 0.45 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, y no se anticipan lluvias. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles cómodos para la actividad al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con nubes rotas. El martes 17 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con nubes cubiertas. El jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf