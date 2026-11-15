Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 26° y una sensación térmica de 26°. La humedad se encuentra en 68%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 0.45 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, y no se anticipan lluvias. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles cómodos para la actividad al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con nubes rotas. El martes 17 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con nubes cubiertas. El jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras.