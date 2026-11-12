Una nueva simulación revela cómo el universo emergió de la oscuridad cósmica

Un equipo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de Harvard University desarrolló una innovadora simulación llamada Lumina, que permite explorar uno de los períodos más enigmáticos de la historia cósmica: la transición del universo desde la oscuridad hacia un cosmos lleno de estrellas y galaxias.

Esta simulación, que abarca una región de aproximadamente 1.6 mil millones de años luz, reconstruyó 2 mil millones de años de historia cósmica, revelando cómo se formaron las galaxias, cómo se dispersó la radiación en el espacio y cómo el universo se volvió progresivamente transparente a la luz.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y ofrecen una imagen detallada de eventos que ocurrieron miles de millones de años antes de la formación de nuestro sistema solar.

El inicio del período oscuro del universo

La historia comienza con el Big Bang, cuando el universo se encontraba en un estado extremadamente caliente y denso, lleno de electrones y otras partículas subatómicas. Este plasma primordial, inicialmente más pequeño que un solo átomo, se expandió rápidamente y se enfrió a medida que el universo crecía.

Con el tiempo, las partículas se desaceleraron lo suficiente como para que los electrones se combinaran con núcleos atómicos, produciendo hidrógeno eléctricamente neutro. Aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, el universo entró en una fase conocida como la "edad oscura cósmica".

Aunque el universo se volvió transparente a gran parte de la radiación remanente del Big Bang, aún no se habían formado estrellas que iluminaran el cosmos. El hidrógeno neutro dominaba el espacio y podía absorber ciertos tipos de radiación, incluida la luz ultravioleta que surgiría más tarde de las primeras estrellas.

La simulación Lumina permite a los investigadores estudiar cómo evolucionó este entorno inicial, dando lugar eventualmente a las galaxias, estrellas y otras estructuras que ayudaron a poner fin a la edad oscura.

Transformaciones cósmicas: la aparición de las primeras estrellas y agujeros negros

La simulación cubre una vasta región de 500 megaparsecs, equivalente a aproximadamente 1.6 mil millones de años luz. Dentro de este volumen, Lumina sigue la evolución de la materia oscura, gas, estrellas y radiación (como fotones), capturando tanto el comportamiento de la materia a lo largo de enormes distancias como la formación de galaxias individuales.

Uno de los logros más destacados de Lumina fue recrear dos cambios fundamentales en el universo temprano: la reionización del hidrógeno y la reionización del helio.

La reionización del hidrógeno comenzó cuando las primeras estrellas y galaxias produjeron cantidades crecientes de radiación ultravioleta. Esta luz energética removió electrones de los átomos de hidrógeno neutro, un proceso llamado "reionización" del gas. A medida que más hidrógeno se ionizaba, el universo se volvía cada vez más transparente a la luz ultravioleta, permitiendo que la radiación viajara a distancias mucho mayores.

Este proceso ayudó a despejar el hidrógeno neutro que había dominado el cosmos temprano. Lumina reproduce este proceso con un nivel de detalle notable, mostrando cómo la radiación de las primeras generaciones de estrellas cambió gradualmente las condiciones en el espacio.

La simulación también sigue la reionización del helio, que requiere radiación mucho más energética para extraer electrones del helio. Los resultados apuntan a diferentes fuentes que impulsan estas dos transformaciones: las primeras estrellas y galaxias parecen haber sido principalmente responsables de la ionización del hidrógeno, mientras que los agujeros negros supermasivos en alimentación activa proporcionaron la intensa radiación necesaria para ionizar el helio.

Este es el primer esfuerzo de simulación que captura ambos procesos juntos, ofreciendo una visión más completa de cómo cambió el universo temprano.

El autor del estudio, Mark Vogelsberger, profesor de física en MIT, afirmó: "Lumina abarca desde la formación de estrellas y galaxias a pequeña escala hasta la reionización a gran escala de hidrógeno y helio, en un volumen que es 100 veces más grande que las mejores simulaciones anteriores".

Los investigadores pusieron Lumina a disposición de otros científicos, permitiendo que sus predicciones sobre las estructuras cósmicas tempranas se comparen con observaciones de telescopios existentes y futuros. Estas comparaciones podrían ayudar a entender mejor los eventos que dieron forma a las primeras galaxias y estrellas.

Construyendo un universo virtual con medio billón de elementos

Lumina toma su nombre del término latino que significa "luces". Su tecnología subyacente se basa en IllustrisTNG, una simulación anterior desarrollada por científicos de MIT y otras instituciones, incluidos miembros del equipo de investigación de Lumina.

IllustrisTNG modela cómo se forman y evolucionan las galaxias al seguir las interacciones de la materia oscura, el gas y otros procesos físicos desde el Big Bang hasta el presente.

Para crear Lumina, los investigadores actualizaron el software existente para que pudiera reproducir la formación de galaxias con un detalle comparable en una región de espacio mucho más grande. También incorporaron un modelo de transporte de radiación que calcula cómo la luz, incluida la radiación ultravioleta, viaja a través del universo y interactúa con la materia circundante.

Estas mejoras permiten a la simulación rastrear tanto la formación de galaxias como los enormes cambios que la radiación produce a través de distancias cósmicas.

El modelo resultante contiene aproximadamente medio billón de elementos individuales, incluidos partículas de materia oscura y celdas que representan gas. Proporciona aproximadamente 30 veces la resolución de IllustrisTNG mientras cubre un volumen 100 veces más grande que las simulaciones líderes anteriores.

Recrear miles de millones de años de interacciones a través de tantos elementos requiere recursos computacionales extraordinarios. Los investigadores utilizaron Frontier, uno de los supercomputadores más potentes del mundo, ubicado en el Oak Ridge National Laboratory en Tennessee.

Observando las primeras galaxias emerger de la oscuridad

Lumina comienza aproximadamente 45 millones de años después del Big Bang, durante una era en la que el hidrógeno neutro dominaba el universo. Los investigadores inicializaron la simulación utilizando condiciones basadas en el entendimiento científico de ese período.

Luego, permitieron que el modelo calculase cómo el gas y la materia oscura interactuaron a lo largo de sus medio billón de elementos a medida que avanzaba el tiempo cósmico. Al mismo tiempo, Lumina rastreó cómo apareció, se dispersó e interactuó la radiación, incluida la luz ultravioleta producida por las estrellas emergentes.

El resultado es un universo virtual que los científicos pueden explorar a escalas dramáticamente diferentes, desde la disposición de la materia a través de enormes distancias cósmicas hasta el desarrollo de una sola galaxia.

En el sitio web del proyecto, los investigadores han publicado videos que muestran estos procesos en acción. Uno ofrece un "acercamiento" desde toda la región simulada hasta una galaxia individual en forma de disco. Otro presenta un time-lapse del volumen completo, mostrando cómo la reionización del hidrógeno se extiende por el universo a lo largo de 2 mil millones de años.

"Por un lado, está evolucionando la materia oscura así como el gas en el universo, y por otro, también está rastreando cómo viaja la radiación", explica Zier. "Vemos cómo la materia oscura y el gas comienzan a agruparse en estas sobredensidades. Y cuando hacemos un acercamiento, podemos ver que el gas está cayendo en estos halos de materia oscura. Al acercarnos más, vemos que aquí es donde se forman las primeras galaxias. Y las primeras estrellas se forman en esas primeras galaxias. Esas estrellas crean radiación. La simulación luego rastrea esa radiación, y podemos alejarnos para ver cómo esa radiación viaja desde las estrellas, a través del universo, hasta que en algún momento ioniza el hidrógeno neutro".

Esta capacidad de moverse entre escalas muy diferentes es una de las fortalezas definitorias de Lumina. Los investigadores pueden examinar la formación de galaxias individuales mientras también observan cómo su radiación combinada afecta al universo a una escala mucho mayor.

"Otras simulaciones no pueden acercarse tanto como esta", señala Vogelsberger. "La diferencia entre las escalas más pequeñas y más grandes que simulamos es mayor que en cualquier otra simulación".

Una nueva forma de explorar la historia más temprana del universo

El equipo de investigación planea utilizar Lumina para investigar la disposición a gran escala de la materia en el universo temprano. La simulación también podría ayudar a predecir los patrones de ondas gravitacionales generadas por galaxias y agujeros negros antiguos.

Otra gran oportunidad surgirá al comparar el universo virtual de Lumina con observaciones reales. Se espera que telescopios nuevos y futuros recojan información cada vez más detallada sobre un número enorme de galaxias distantes, proporcionando a los científicos nuevas formas de poner a prueba su comprensión del cosmos temprano.

Dado que Lumina simula un volumen tan grande de espacio, puede generar poblaciones extensas de galaxias que se pueden comparar directamente con estas observaciones.

"Una de las principales ventajas de Lumina es su tamaño", dice Shen. "Produce enormes poblaciones de galaxias simuladas, permitiéndonos finalmente hacer comparaciones con las muestras de galaxias muy grandes que los próximos estudios observarán".

Al integrar la formación detallada de galaxias, la materia oscura, el gas y el movimiento de la radiación, Lumina ofrece a los investigadores una poderosa nueva herramienta para reconstruir los primeros capítulos del universo. Puede ayudar a explicar no solo cómo se formaron las primeras galaxias, sino también cómo sus estrellas y agujeros negros transformaron el cosmos circundante.

Equipo de investigación y apoyo

Los autores del estudio del MIT incluyen a Mark Vogelsberger, Xuejian (Jacob) Shen y Teodora-Elena Bulichi. Otros colaboradores incluyen al primer autor Oliver Zier (un ex postdoctorado en el laboratorio de Vogelsberger), Rongrong Liu, Sonja Koehler y Lars Hernquist del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics; Aaron Smith de la Universidad de Texas en Dallas; Rahul Kannan de la Universidad de York en Canadá; y Volker Springel y Rüdiger Pakmor del Max Planck Institute for Astrophysics en Alemania.

La investigación recibió apoyo parcial de NASA y de la National Science Foundation. También utilizó recursos computacionales en el Oak Ridge Leadership Computing Facility en el Oak Ridge National Laboratory, que cuenta con el apoyo de los programas de Advanced Scientific Computing Research dentro de la Office of Science del Departamento de Energía de EE. UU..