Los vasos sanguíneos tienden a volverse menos flexibles con el paso del tiempo, y ciertas enfermedades pueden acelerar este proceso. A medida que los vasos se endurecen, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.

Un factor que puede contribuir a este daño es el exceso de fosfato en el torrente sanguíneo. Aunque la hiperfosfatemia, o niveles elevados de fosfato en sangre, es relativamente rara en la población general, se presenta con mayor frecuencia en personas con enfermedad renal crónica (ERC), cuyos riñones pierden gradualmente la capacidad de filtrar desechos de la sangre.

Un equipo de científicos de la Universidad de Colorado Anschutz School of Medicine identificó una proteína renal que desempeña un papel crítico en la regulación de los niveles de fosfato en la sangre. Este descubrimiento podría tener implicaciones especialmente importantes para aquellos que padecen ERC.

En un estudio reciente publicado en octubre de 2026, los investigadores encontraron que la deficiencia de esta proteína provocó un endurecimiento más rápido de los vasos sanguíneos y acortó la vida en modelos animales. Estos efectos fueron especialmente pronunciados cuando los animales consumieron una dieta alta en fosfato. La reducción de la ingesta de fosfato ayudó a mitigar parte del daño.

"El fosfato es realmente subestimado en términos de longevidad en todos los mamíferos. Cuanto mayor es la concentración de fosfato en la sangre, más corta es la vida", expresó Makoto Miyazaki, PhD, profesor de investigación en la División de Enfermedades Renales y Hipertensión y autor principal del nuevo estudio.

Cómo el exceso de fosfato acelera el envejecimiento vascular

El fósforo es un nutriente esencial que ayuda a construir y mantener huesos fuertes. Se encuentra de forma natural en una amplia variedad de alimentos integrales, incluyendo carne, aves, pescado, granos enteros, nueces, legumbres y productos lácteos, generalmente en forma de compuestos de fosfato orgánico. Los fabricantes de alimentos también añaden fosfatos a los alimentos y bebidas procesados para mejorar el sabor y extender la vida útil.

Aunque el fósforo es necesario para una buena salud, niveles excesivos en la sangre pueden desencadenar una serie de cambios biológicos dañinos. Los aditivos de fosfato pueden ser particularmente preocupantes porque el cuerpo los absorbe más rápida y eficientemente que los fosfatos orgánicos presentes de forma natural en los alimentos integrales.

Los niveles persistentemente elevados de fosfato pueden hacer que las células musculares lisas dentro de las paredes de los vasos sanguíneos se comporten más como células responsables de la formación de hueso. Como resultado, estas células comienzan a depositar cristales de fosfato de calcio, similares a los que se encuentran en los huesos, lo que provoca la calcificación de los vasos sanguíneos.

Los vasos sanguíneos saludables son flexibles, lo que les permite expandirse y contraerse en respuesta a las demandas cambiantes del flujo sanguíneo. La calcificación compromete esta flexibilidad, acelerando efectivamente el envejecimiento vascular y contribuyendo potencialmente a numerosos problemas de salud relacionados con la edad en todo el cuerpo.

Una proteína oculta ayuda a mantener el equilibrio del fosfato

En circunstancias normales, los riñones eliminan el exceso de fosfato del torrente sanguíneo antes de que alcance niveles dañinos. Sin embargo, a medida que la ERC progresa, la función renal en declive dificulta cada vez más la eliminación de fosfato y otras sustancias del cuerpo.

Mantener la cantidad adecuada de fosfato requiere ajustes continuos. Después de que los riñones filtran el fosfato de la sangre, una parte se elimina a través de la orina, mientras que el resto se devuelve a la circulación. Una proteína conocida como NPT2A es responsable de reabsorber aproximadamente el 75% del fosfato filtrado, evitando que el cuerpo pierda demasiado fósforo.

Sin embargo, cuando los niveles de fosfato ya son elevados, este mecanismo de reciclaje puede volverse problemático. Miyazaki y sus colegas descubrieron que otra proteína, llamada TMEM174, actúa como un freno natural en este proceso. Al unirse a NPT2A, limita la cantidad de fosfato que se reabsorbe en el torrente sanguíneo.

La deficiencia de proteína acorta la vida en modelos animales

Los últimos hallazgos destacan la importancia de TMEM174 en el mantenimiento de niveles saludables de fosfato. Los animales deficientes en esta proteína tuvieron dificultades para regular el fosfato en su sangre, experimentaron un aumento de la calcificación vascular y tuvieron vidas significativamente más cortas.

"No entendemos completamente cómo aún, pero de alguna manera TMEM174 está desestabilizando NPT2A", comentó Miyazaki. "Y sin suficiente TMEM174, se interrumpe la homeostasis".

Una deficiencia de TMEM174 parece resultar principalmente de factores genéticos en lugar de la enfermedad renal crónica en sí. Sin embargo, la investigación sugiere que las personas con ERC que también tienen niveles insuficientes de esta proteína podrían ser particularmente vulnerables a los efectos nocivos del exceso de fosfato.

Un nuevo objetivo potencial para proteger los vasos sanguíneos

Miyazaki espera que el descubrimiento conduzca a tratamientos que reduzcan la cantidad de fosfato excesivo que los riñones devuelven al torrente sanguíneo.

Los cambios en la dieta pueden proporcionar algún beneficio, especialmente al reducir el consumo de comida rápida, fiambres, refrescos y otros productos procesados que contienen grandes cantidades de fosfato. Sin embargo, Miyazaki explica que gestionar los niveles de fosfato solo a través de la dieta puede ser un desafío, especialmente para las personas con ERC. Dado que el fosfato está presente en una amplia variedad de alimentos, evitarlo es prácticamente imposible.

En futuras investigaciones, Miyazaki planea investigar más a fondo estas proteínas renales, junto con las hormonas involucradas en el mantenimiento del equilibrio químico del cuerpo. También desea comprender mejor por qué la acumulación de calcio en los vasos sanguíneos es tan común entre las personas con ERC.

Por el momento, identificar el papel de TMEM174 representa un avance importante en la comprensión de cómo el cuerpo regula el fosfato. También podría ayudar a sentar las bases para nuevos enfoques que mejoren la salud de las personas cuyo equilibrio de fosfato está alterado.

"Los científicos han estado estudiando la homeostasis del fosfato durante más de 100 años, por lo que encontrar una nueva proteína que regula el fosfato es algo único", concluyó Miyazaki.