Un avance significativo en el tratamiento de la obesidad podría estar al alcance gracias a un nuevo compuesto experimental identificado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley. Este compuesto podría transformar la forma en que se aborda la pérdida de peso, ya que ayuda al cuerpo a quemar más energía sin necesidad de reducir la ingesta de alimentos, a diferencia de medicamentos como Ozempic y Wegovy.

En estudios realizados con ratones, el compuesto demostró ser capaz de aumentar el gasto energético hasta en un 18%, mejorar el control de la glucosa en sangre, reducir la grasa hepática y facilitar la pérdida de peso sin una disminución significativa de la masa muscular. Estos hallazgos, publicados en la revista Science Advances, sugieren una nueva dirección prometedora para el tratamiento de la obesidad, la diabetes y la enfermedad del hígado graso.

El enfoque de este estudio se centra en un compuesto llamado 5-tetradecyloxy-2-furoic acid (TOFA), que actúa de manera diferente a los medicamentos GLP-1, que han revolucionado el tratamiento de la obesidad en los últimos años. A pesar de sus beneficios, estos medicamentos presentan limitaciones, como problemas digestivos y el riesgo de pérdida de masa muscular debido a la reducción del apetito. Por lo tanto, los investigadores de Berkeley decidieron explorar una estrategia alternativa: aumentar el gasto energético en lugar de solo reducir la ingesta calórica.

El TOFA, al interferir en la producción de lípidos y activar genes que promueven la quema de grasa, permite al cuerpo utilizar la grasa como fuente de energía. En los ratones tratados con TOFA, se observó una mejora en la sensibilidad a la insulina, lo que facilita el control de la glucosa en sangre, y se lograron reducciones en los niveles de triglicéridos, así como mejoras en las características de la enfermedad del hígado graso.

Lo más notable es que los ratones obesos tratados con TOFA perdieron peso principalmente a través de la reducción de grasa corporal, preservando su masa muscular, lo cual es crucial para la fuerza y la salud metabólica a largo plazo. Además, el compuesto no causó un aumento en los niveles de triglicéridos en la sangre, a diferencia de otros inhibidores de ACC que pueden presentar efectos secundarios adversos.

Los investigadores también evaluaron si TOFA podría mejorar la eficacia de los medicamentos GLP-1 existentes. En combinación con semaglutide, el ingrediente activo en Ozempic y Wegovy, y tirzepatide, los resultados fueron más favorables que con cada tratamiento por separado, lo que sugiere que la combinación de tratamientos que abordan tanto la ingesta calórica como el gasto energético podría ofrecer beneficios metabólicos más robustos.

A pesar de los resultados alentadores, los investigadores subrayaron que el TOFA sigue siendo un compuesto experimental y que se requieren más estudios para determinar su seguridad y eficacia en humanos. Para avanzar en esta investigación, se ha establecido una empresa de biotecnología llamada ReRx Therapeutics, con el apoyo de la red de emprendimiento en ciencias de la vida de la universidad.

Si los hallazgos se traducen a humanos, el TOFA podría representar un avance importante en el tratamiento de la obesidad y la diabetes, ofreciendo una nueva forma de lograr una pérdida de peso más saludable y sostenible.