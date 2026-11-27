La luz ultravioleta (UV) es fundamental en diversas tecnologías modernas. Se utiliza para desinfectar superficies, hacer que materiales biológicos fluorescan y en la fabricación de chips mediante un proceso denominado fotolitografía. El desarrollo de fuentes microscópicas de luz UV en chips fotónicos podría facilitar computadoras cuánticas más pequeñas, relojes atómicos ultraprocesos y otras tecnologías avanzadas.

Sin embargo, la miniaturización de las fuentes de luz UV en un chip ha presentado desafíos significativos en ingeniería. La luz UV pierde rápidamente potencia al atravesar guías de onda ópticas, lo que dificulta el desarrollo de fuentes compactas con suficiente potencia para aplicaciones prácticas.

Un equipo de investigación de Harvard, liderado por el profesor Marko Loncar, demostró un dispositivo fotónico microscópico que produce aproximadamente 120 veces más potencia UV que dispositivos comparables anteriores. Este avance se logró utilizando un material ampliamente estudiado conocido como niobato de litio en película delgada.

Los hallazgos, publicados en Nature Communications, establecieron al niobato de litio como una plataforma prometedora para generar luz UV potente en dispositivos compactos, minimizando las pérdidas ópticas.

Generando luz UV a partir de luz roja

En lugar de intentar transmitir luz UV directamente a través de canales microscópicos, los investigadores diseñaron un dispositivo que genera luz UV a partir de luz roja dentro del chip. Este enfoque se basa en un proceso denominado conversión de frecuencia ascendente, donde dos fotones de luz roja se combinan para producir un único fotón UV de mayor energía. El niobato de litio es particularmente adecuado para este proceso debido a su excepcional capacidad para convertir luz de una frecuencia a otra.

"Nuestro grupo es conocido por utilizar niobato de litio para dispositivos fotónicos que operan en longitudes de onda infrarrojas, más cercanas a las señales de telecomunicaciones", explicó Loncar. Sin embargo, el equipo descubrió que este material cristalino transparente también puede soportar fuentes de luz y guiar luz en longitudes de onda mucho más cortas, incluyendo las del rango UV.

El dispositivo utiliza guías de onda ópticas, canales microscópicos grabados en la película de niobato de litio que dirigen la luz a través del chip de manera similar a como los cables eléctricos transportan corriente. Para convertir eficientemente la luz roja en luz UV, la orientación de las regiones dentro del cristal debe invertirse repetidamente en intervalos controlados a lo largo de la guía de onda. Este proceso de fabricación, denominado polarización, es una técnica especializada utilizada en óptica no lineal.

Uno de los mayores desafíos ha sido crear estos patrones con precisión en escalas menores de un micrómetro en dispositivos que se extienden por centímetros. Métodos de fabricación anteriores requerían hacer un compromiso no deseado. Polarizar toda la película antes de formar las guías de onda dificultaba corregir imperfecciones de fabricación. Alternativamente, crear las guías de onda primero reducía la eficiencia de conversión debido a que los electrodos estaban demasiado alejados, permitiendo que solo parte de la película fuera polarizada con éxito.

Para eliminar este compromiso, el equipo de Harvard desarrolló una técnica llamada "polarización de pared lateral".

Mejoras en la conversión de luz gracias a la ingeniería de precisión

En lugar de posicionar los electrodos exclusivamente sobre la película de niobato de litio, los investigadores colocaron estructuras metálicas de patrón preciso, que parecen pequeños dedos, directamente al lado de la guía de onda grabada. Durante la fabricación, aplicaron un pequeño voltaje para invertir permanentemente la orientación de los dominios del cristal en un patrón cuidadosamente controlado.

"La idea clave fue: ¿podríamos simplemente poner los electrodos directamente sobre la guía de onda?" dijo Soumya Ghosh, coautor principal y exestudiante de posgrado. "Es un proceso de fabricación de alta precisión que requiere una precisión de aproximadamente 50 nanómetros".

Esta disposición permitió al equipo invertir los dominios del cristal en toda la sección transversal de la guía de onda, lo que permite que la luz que viaja a través del material sufra una conversión de frecuencia mucho más eficiente. Además, el equipo pudo ajustar el espaciado de las regiones cristalinas invertidas a lo largo del dispositivo, compensando variaciones en el grosor de la película de niobato de litio y la forma de la guía de onda.

Aumento de 120 veces en la potencia UV

El dispositivo resultante generó 4.2 miliwatts de potencia UV directamente en el chip a una longitud de onda de 390 nanómetros, lo que representa aproximadamente 120 veces la potencia de salida lograda por los mejores dispositivos de niobato de litio en película delgada en este rango de longitud de onda. Experimentos anteriores utilizando el material generaron solo decenas de microwatts de potencia UV, lo que aunque demostraba que el enfoque era científicamente viable, era demasiado bajo para aplicaciones prácticas.

El aumento sustancial en la potencia podría ser especialmente valioso para computadoras cuánticas de iones atrapados, que utilizan átomos cargados eléctricamente para almacenar y procesar información cuántica. Muchas de las transiciones de energía atómica específicas requeridas para operar estas máquinas involucran luz en la porción cercana al ultravioleta del espectro.

"Si se quiere una computadora cuántica escalable que no sea del tamaño de un camión, se necesita reducir todo al nivel del chip, y esto incluye las fuentes de luz", afirmó Franken.

Más allá de la computación cuántica

La tecnología también podría beneficiar a relojes atómicos ultraprocesos y sistemas de monitoreo ambiental. Según los investigadores, el mismo rango de longitudes de onda UV es adecuado para sensores compactos diseñados para monitorear de cerca gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.

Franken y Ghosh atribuyen el avance en parte a la estructura colaborativa del laboratorio de Loncar, donde los investigadores realizan cada etapa del desarrollo del dispositivo en un solo lugar, incluyendo la investigación teórica, el diseño de ingeniería, la fabricación en sala limpia y las pruebas ópticas.

"La intuición práctica que adquirimos sobre cómo hacer un dispositivo, mientras manteníamos la visión general de para qué es y cómo íbamos a caracterizarlo, es una gran parte de lo que nos permitió llevar a cabo este proyecto", concluyó Ghosh.

El artículo "Generación de UV a nivel de miliwatt utilizando niobato de litio polarizado por pared lateral" fue coescrito por C.C. Rodrigues, J. Yang, C.J. Xin, S. Lu, D. Witt, G. Joe, G.S. Wiederhecker y K.-J. Boller.

El financiamiento federal de EE. UU. para el proyecto provino de las siguientes fuentes: Departamento de la Fuerza Aérea, Oficina de Investigación Naval, NASA y Fundación Nacional de Ciencias.