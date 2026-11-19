Los medicamentos como Ozempic y Wegovy, que contienen semaglutida, un agonista del receptor GLP-1 que ayuda a regular el azúcar en sangre, el apetito y el peso corporal, se han convertido en nombres conocidos y en pilares importantes en el manejo de la obesidad para la profesión médica.

Investigaciones han demostrado que los medicamentos GLP-1 reducen el peso corporal en un promedio del 15 por ciento cuando se utilizan semanalmente durante 68 semanas, combinados con intervenciones en el estilo de vida. Esto se debe a que semaglutida actúa en el cerebro para aumentar la sensación de saciedad y disminuir el apetito.

No obstante, estos medicamentos no funcionan de la misma manera para todos. Un equipo de investigación multidisciplinario de la Universidad de Alberta trabaja para mejorar el cuidado de la obesidad y para entender por qué algunas personas responden mejor a la semaglutida que otras, así como para mantener la pérdida de peso a lo largo del tiempo.

Están investigando el papel del metabolismo energético como una pieza potencialmente importante en este complejo rompecabezas.

El desafío de la adaptación metabólica

Se ha demostrado que los medicamentos semaglutida mejoran la calidad de vida, los marcadores sanguíneos como el azúcar, el colesterol, la fuerza y la salud en general. La pérdida de peso es solo una medida de su efectividad.

El equipo explora si las respuestas de las personas a estos medicamentos podrían depender de factores individuales como la genética, el metabolismo, la composición corporal, el estilo de vida, la microbiota, enfermedades asociadas, la edad y el sexo.

El metabolismo energético puede ser una parte crucial de este rompecabezas. Este es un indicador de las calorías totales consumidas y las calorías totales quemadas. Se queman calorías constantemente: para procesos vitales como la respiración y el pensamiento, actividades físicas como ir al gimnasio y la digestión de alimentos.

Cuando se pierde peso, el cuerpo necesita naturalmente menos energía. Sin embargo, a veces, el cuerpo entra en un modo de "ahorro de energía", quemando incluso menos calorías de lo que se esperaría. Esto se denomina adaptación metabólica, o termogénesis adaptativa.

Es como una bombilla que se atenuó automáticamente para ahorrar electricidad. Esta es una de las razones por las que perder peso puede volverse más difícil con el tiempo, a veces llevando a un estancamiento en la pérdida de peso.

Áreas emergentes de investigación

Los cambios en el peso corporal y la composición (la cantidad de grasa y masa libre de grasa en nuestros cuerpos) juegan un papel importante en el metabolismo energético. Tanto la grasa como la masa libre de grasa utilizan energía, incluso cuando estamos en reposo. A medida que se pierden estos tejidos, el cuerpo naturalmente quema menos calorías.

Los investigadores todavía intentan entender si los medicamentos para perder peso influyen en estos procesos de manera diferente. Si se puede entender cómo los cuerpos utilizan energía durante y después de la pérdida de peso, esto podría ayudar a desarrollar mejores estrategias para mantener la pérdida de peso a largo plazo.

Se publicó una revisión reciente de estudios que investigan los efectos de las terapias GLP-1 en la utilización de energía. Se encontraron algunos estudios que exploran cómo la semaglutida afecta el uso de energía en reposo, con hallazgos que fueron neutrales o inconclusos.

La cuestión de cómo la semaglutida impacta el uso de energía es un área de estudio emergente y sigue siendo una pregunta abierta para la exploración.

Enfoques personalizados para la obesidad

En la Universidad de Alberta, se cuenta con un método de oro para medir la utilización de energía llamado calorímetro indirecto de habitación completa. Esta es una instalación de investigación rara y es similar a una suite de hotel que puede medir con precisión cada componente del uso de energía. Esta habitación puede aislar los efectos de los cambios en la quema de calorías de alguien en reposo, después de comer y durante el ejercicio.

Actualmente se están reclutando participantes de investigación con problemas de regulación de azúcar en sangre, como resistencia a la insulina o diabetes, que están a punto de comenzar el tratamiento con semaglutida. Se seguirá su viaje de pérdida de peso durante seis meses para investigar cambios en el peso corporal y la composición, y la utilización de energía utilizando enfoques sofisticados.

Entender cómo la semaglutida influye en el uso de energía y la composición corporal, y cómo estos cambios interactúan, podría ser un paso importante para explicar por qué los individuos responden de manera diferente al tratamiento para perder peso.

Esto permitirá contribuir a enfoques más personalizados para el manejo de la obesidad y la diabetes tipo 2 en el futuro. Tener una mejor comprensión de cómo cambia el uso de energía con la pérdida de peso inducida por semaglutida también ayudará a anticipar mejor a los posibles no respondedores (personas que no pierden peso) y ofrecer tratamientos alternativos más pronto en su camino hacia la salud.

Cambios en el estilo de vida para el éxito

Es importante señalar que la evidencia actual sugiere que si se está tomando semaglutida o se está considerando comenzar el tratamiento, se deben realizar algunos cambios en el estilo de vida.