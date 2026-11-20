La frecuencia con la que se realiza ejercicio puede ser más relevante para la salud mental que la intensidad de los entrenamientos. Un amplio estudio realizado con estudiantes universitarios en Noruega mostró que aquellos que se ejercitaron con menor frecuencia tenían más probabilidades de experimentar depresión y ansiedad un año después. Estos hallazgos sugieren que mantener una rutina de ejercicio constante podría ser crucial para apoyar el bienestar mental.

La investigación, publicada en la revista de acceso abierto PLOS One, fue llevada a cabo por Michael Grasdalsmoen de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega Occidental y su equipo. Los resultados apuntan a los beneficios potenciales de ejercitarse regularmente en lugar de enfocarse principalmente en entrenamientos más largos o exigentes.

La importancia de los hábitos de ejercicio para la salud mental

Las condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad son algunas de las principales causas de discapacidad entre los jóvenes a nivel mundial. Los años universitarios pueden ser un período especialmente desafiante, ya que los estudiantes deben adaptarse a nuevas responsabilidades académicas, sociales y personales. Por ello, identificar comportamientos cotidianos que puedan ayudar a proteger la salud mental es una prioridad importante en la investigación.

A pesar de que investigaciones anteriores han vinculado la actividad física regular con un mejor bienestar psicológico, muchos jóvenes adultos siguen siendo físicamente inactivos. Además, ha habido evidencia relativamente limitada sobre cómo los hábitos de ejercicio se relacionan con el desarrollo de condiciones de salud mental a lo largo del tiempo, especialmente cuando estas condiciones son evaluadas con herramientas diagnósticas estandarizadas.

Para investigar esta relación, Grasdalsmoen y su equipo siguieron a 10,460 estudiantes de tiempo completo matriculados en educación superior en Noruega, con edades comprendidas entre 18 y 35 años. Al inicio del estudio, los estudiantes completaron cuestionarios sobre sus hábitos de ejercicio, incluyendo la frecuencia de sus entrenamientos, la intensidad de sus actividades, la duración del ejercicio y el total de horas activas cada semana. Un año después, completaron una evaluación diagnóstica autoadministrada diseñada para identificar trastornos mentales comunes.

La frecuencia de ejercicio puede ser más importante que la intensidad

Los investigadores encontraron que los estudiantes que reportaron niveles más bajos de actividad física tenían más probabilidades de cumplir con los criterios diagnósticos para ansiedad o depresión un año después. Sin embargo, no todos los aspectos del ejercicio mostraron la misma relación con la salud mental.

La frecuencia de ejercicio se destacó como un factor particularmente consistente. La cantidad de veces que los estudiantes se ejercitaron estuvo más relacionada con su salud mental posterior que la intensidad de sus entrenamientos o el tiempo total que pasaron ejercitándose.

Además, los investigadores identificaron diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, una menor intensidad de ejercicio se asoció con una mayor probabilidad de ansiedad y depresión. En los hombres, pasar menos horas totales ejercitándose cada semana mostró una asociación más fuerte con estas condiciones.

En general, la probabilidad de padecer trastornos mentales comunes disminuyó a medida que aumentó el ejercicio semanal, con este patrón continuando hasta aproximadamente 10 horas de actividad física por semana. Los resultados también respaldan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa cada semana.

El ejercicio regular podría ayudar a apoyar la salud mental de los estudiantes

En conjunto, los hallazgos sugieren que ejercitarse de manera constante podría ser especialmente valioso para reducir la probabilidad de ansiedad y depresión entre los estudiantes universitarios. En lugar de concentrarse exclusivamente en la intensidad o la duración de los entrenamientos, mantener una rutina regular podría ser una parte importante del apoyo a la salud mental.

No obstante, los investigadores enfatizan que su estudio observacional no puede establecer una relación de causa y efecto directa. Aunque los estudiantes que se ejercitaron más regularmente tendieron a tener mejores resultados de salud mental, los resultados no prueban que el ejercicio en sí prevenga la depresión o la ansiedad.

Aún con esta limitación, promover oportunidades accesibles para la actividad física podría ser una parte útil de esfuerzos más amplios para mejorar el bienestar estudiantil. Estos esfuerzos pueden ser especialmente relevantes para estudiantes que comienzan a experimentar dificultades de salud mental o síntomas que aún no han alcanzado el umbral para un diagnóstico clínico.

Los autores concluyen: "Nuestros hallazgos muestran que los estudiantes que participan en ejercicio físico regular tienen un menor riesgo de desarrollar trastornos mentales comunes a lo largo del tiempo. Estos hallazgos destacan la importancia de hacer que la actividad física sea accesible y natural en la vida estudiantil".

"La salud mental entre los estudiantes es una preocupación creciente de salud pública. Nuestros hallazgos sugieren que apoyar a los estudiantes para que sean físicamente activos puede contribuir a una mejor salud mental y debería ser reconocido como una parte importante de un entorno de aprendizaje saludable".

Financiamiento: El estudio SHoT fue financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de Noruega (2017) y el Ministerio de Salud y Servicios de Atención de Noruega (2016). Ninguna de las organizaciones financiadoras participó en el diseño de la investigación, recolección o análisis de datos, decisión sobre la publicación de los hallazgos o preparación del manuscrito.