La pregunta sobre cómo la vida emergió y sobrevivió en la Tierra durante condiciones extremas ha sido objeto de estudio durante décadas. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Texas A&M realizó un descubrimiento fascinante que podría ayudar a responder esta interrogante. Los científicos encontraron que un componente clave del ADN, conocido como timina, podría haber actuado como un "protector solar" molecular, ayudando a los primeros organismos a sobrevivir a la intensa radiación ultravioleta (UV) del Sol.

El estudio, liderado por el profesor Peter Rentzepis y sus asistentes de investigación Keyvan Khosh Abady y Negar Karpourazar, fue publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS). Este trabajo ofrece nuevas perspectivas sobre la evolución molecular y el origen de la vida en nuestro planeta.

Uno de los cambios más significativos en la evolución de los sistemas genéticos fue la transición de ARN, que generalmente es una molécula de cadena simple, a ADN como el principal medio de almacenamiento de información genética. Una de las diferencias cruciales entre estas dos moléculas es que el ADN utiliza un bloque químico llamado timina en lugar de uracilo, que se encuentra en el ARN.

Esta sustitución ha desconcertado a los investigadores durante años, ya que la timina es más susceptible a ciertos tipos de daños por radiación UV, lo que podría parecer una desventaja evolutiva, especialmente en la Tierra primitiva, donde no existía una capa de ozono que protegiera la superficie del planeta de la radiación solar dañina.

Para investigar esta paradoja, los científicos expusieron timina y uracilo a radiación UV controlada para simular las condiciones de la Tierra primordial. Utilizaron técnicas de biofotónica para analizar cómo interactuaban estas moléculas con la luz, empleando métodos como espectroscopía de absorción, fluorescencia y Raman.

Los resultados revelaron una posibilidad inesperada. Aunque la timina puede ser vulnerable a la radiación UV, parece favorecer tipos de daños moleculares que son más fáciles de reparar. Esto sugiere que un importante beneficio de la timina podría residir no en prevenir el daño, sino en limitar sus consecuencias y facilitar la recuperación. Según Khosh Abady, "encontramos que la timina tiende a dirigir el daño UV hacia una forma más reversible, lo que sugiere que las primeras moléculas genéticas pudieron haber sobrevivido a la intensa luz solar no evitando el daño, sino controlándolo y facilitando su auto-reparación".

Este hallazgo ofrece una posible explicación de por qué la timina se convirtió en un componente fundamental del ADN a pesar de su aparente debilidad. Al concentrar el daño UV en partes de la molécula donde podría ser revertido con mayor facilidad, la timina podría haber ayudado a proteger la integridad de los sistemas genéticos primitivos.

Además, este descubrimiento sugiere que sobrevivir a las condiciones extremas de la Tierra primitiva pudo depender de más factores que simplemente resistir las amenazas ambientales. La capacidad de manejar y recuperarse de los daños podría haber desempeñado un papel importante en la evolución de los sistemas moleculares que finalmente dieron soporte a la vida.

Más allá de sus implicaciones para entender los inicios de la vida, la investigación también podría tener aplicaciones prácticas en varios campos científicos y tecnológicos. El equipo estableció un nuevo conjunto de mediciones de referencia que describen cómo estas moléculas responden a la luz, lo que podría ayudar a los investigadores a identificar microorganismos dañinos de manera más eficiente y evaluar la efectividad de los sistemas que utilizan radiación UV para desinfectar agua y otros materiales.

Con estos hallazgos en mente, Rentzepis y su equipo planean investigar un capítulo aún más temprano en la historia de la vida. Su próximo objetivo es comprender las fuerzas y procesos químicos que reunieron la timina, el uracilo y otros componentes esenciales de los sistemas genéticos primitivos. Una pregunta central es si estos ingredientes se originaron completamente en la Tierra o si algunos llegaron desde más allá de nuestro planeta.