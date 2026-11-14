Ejercicio tras cirugía de ACL podría proteger las rodillas de la osteoartritis temprana

Las lesiones graves en las rodillas pueden acarrear problemas persistentes incluso después de la cirugía. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que un programa de ejercicios adecuado podría marcar una diferencia significativa. Un ensayo clínico liderado por investigadores de La Trobe University encontró que el ejercicio supervisado y la educación pueden mejorar la salud de la rodilla, reducir el dolor y aumentar la calidad de vida en jóvenes que se recuperan de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior (ACL). Estos hallazgos ofrecen esperanza para abordar el elevado riesgo de desarrollar osteoartritis en la rodilla a una edad inusualmente temprana.

La recuperación de la cirugía de ACL a menudo resulta más difícil de lo esperado. Aproximadamente la mitad de los pacientes continúan insatisfechos con la salud de su rodilla dos años después del procedimiento. Aún más preocupante, cerca de la mitad desarrolla signos de osteoartritis en la rodilla en sus primeros años, a menudo antes de cumplir 40 años.

Las guías médicas recomiendan combinar la rehabilitación con ejercicios y educación para el paciente tras la cirugía de ACL, pero muchos no reciben un tratamiento que cumpla con estas recomendaciones. Un obstáculo común es la preocupación generalizada, compartida tanto por pacientes como por profesionales de la salud, de que el ejercicio podría dañar el cartílago de la rodilla, ya vulnerable.

Un Nuevo Enfoque para la Recuperación Tras la Cirugía de ACL

Para investigar si una rehabilitación adicional podría ayudar, los investigadores del Centro de Medicina del Deporte y Ejercicio de La Trobe University llevaron a cabo el ensayo clínico SUPER-Knee. Este fue el primer estudio en evaluar los beneficios de combinar terapia de ejercicios y educación más de nueve meses después de la reconstrucción del ACL, un momento en el que se espera que los pacientes ya se hayan recuperado, aunque muchos siguen experimentando problemas.

Los investigadores inscribieron a 184 adultos de entre 18 y 40 años que aún enfrentaban síntomas en la rodilla uno a tres años después de sus operaciones. Los participantes fueron asignados a un programa de terapia de ejercicios progresivos o a un grupo de comparación que recibió una única sesión educativa.

Los resultados, publicados en Annals of Internal Medicine, mostraron que los participantes que completaron el programa de cuatro meses bajo la supervisión de un fisioterapeuta experimentaron mejoras en la salud de la rodilla y en la fuerza muscular, además de menos dolor y una mejor calidad de vida.

Es importante destacar que estos beneficios se lograron sin evidencia de que los ejercicios estuvieran dañando el cartílago de la rodilla o empeorando la osteoartritis temprana. Los resultados desafían la creencia de que la actividad física necesariamente empeora las lesiones en las rodillas.

El Ejercicio Ofrece Esperanza Contra la Osteoartritis Temprana de Rodilla

El Profesor Asociado Adam Culvenor, quien lideró la investigación, comentó que los hallazgos proporcionan la evidencia necesaria sobre cómo ayudar a los pacientes más jóvenes que siguen en riesgo de osteoartritis en la rodilla tras la cirugía de ACL. "Actualmente no contamos con evidencia de alta calidad sobre qué tratamientos deberían ofrecerse a los jóvenes en riesgo de osteoartritis temprana en la rodilla. Nuestro estudio SUPER-Knee cambia esto y aborda una prioridad de investigación reconocida a nivel mundial", afirmó el Profesor Culvenor.

El estudio demostró que la terapia de ejercicios supervisada por fisioterapeutas y la educación son seguras y deben ser recomendadas para mejorar la salud de la rodilla de los jóvenes con alto riesgo de osteoartritis temprana tras la reconstrucción del ACL. La evidencia generada por el ensayo SUPER-Knee puede ser utilizada para actualizar las guías de práctica clínica internacionales para la rehabilitación tras la reconstrucción del ACL y podría ser una tabla de salvación para los jóvenes que luchan tras lesiones graves en las rodillas.

El Profesor Culvenor añadió que "la intervención está lista para ser utilizada por los profesionales de salud locales con un equipo especializado mínimo o formación del personal".

Estos hallazgos podrían influir en cómo los clínicos abordan la rehabilitación mucho después de la cirugía de ACL, especialmente para los pacientes cuyos síntomas continúan más allá del periodo de recuperación habitual. Aunque el ensayo no estableció si el programa previene la osteoartritis a largo plazo, demostró que el ejercicio supervisado puede mejorar la salud de la rodilla sin acelerar el daño al cartílago o la osteoartritis temprana que los investigadores estaban monitoreando.

Años de Dolor en la Rodilla Tras una Lesión Deportiva Grave

Para Ruby Cumming, los desafíos de recuperarse de la cirugía de ACL fueron profundamente personales. En 2019, cuando tenía 24 años, se rompió el ACL mientras jugaba al fútbol australiano. Con la esperanza de volver al deporte lo antes posible, se sometió a una cirugía reconstructiva en un plazo de seis semanas.

Sin embargo, la operación no condujo a la recuperación que había imaginado. Su rehabilitación continuó durante años y finalmente decidió no volver a jugar al fútbol.

"Pensé que si me operaba y hacía la rehabilitación podría volver a la normalidad. Después de la cirugía, mi vida se vio afectada en su totalidad, no solo en el fútbol. Cambié mi perspectiva y decidí que quería evitar volver a lesionarme la rodilla, así que no he jugado deportes de contacto desde entonces", comentó Ruby.

"Experimentar dolor regularmente, no poder caminar, tomar el transporte público para ir a trabajar y vivir de forma independiente se volvieron realmente desafiantes para mí".

Cumming se mantuvo comprometida con su rehabilitación, asistiendo regularmente a citas de fisioterapia y realizando los ejercicios prescritos. Inicialmente, ejercitó a diario antes de pasar a una rutina semanal. A pesar de esos esfuerzos, continuó experimentando diferentes grados de dolor en la rodilla todos los días durante tres a cuatro años.

Su experiencia cambió después de inscribirse en el ensayo SUPER-Knee y comenzar a participar en sesiones de rehabilitación semanales supervisadas por un fisioterapeuta.

"Cuando me uní al programa SUPER-Knee y realicé la rehabilitación supervisada por fisioterapia, esto mejoró significativamente mi dolor", dijo Ruby.

La investigación sugiere que las personas que continúan enfrentando dificultades después de la reconstrucción del ACL pueden beneficiarse de una rehabilitación estructurada adicional, incluso años después de su lesión original. Debido a que el programa requiere poco equipo especializado o capacitación adicional del personal, los investigadores afirman que los profesionales de salud podrían incorporarlo fácilmente a los servicios de tratamiento existentes.

El ensayo clínico SUPER-Knee recibió financiación a través de una subvención de proyecto del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia (NHMRC).