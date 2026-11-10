Descubren cómo aprendemos a amar el café amargo gracias a una vía de dopamina oculta

FOTO: Científicos descubren la conexión entre el intestino y el cerebro en el gusto por el café

El primer sorbo de café negro puede resultar sorprendentemente desagradable. Su amargor agudo es un sabor que nuestros cerebros tienden a evitar. Sin embargo, millones de personas terminan disfrutando de esa misma experiencia, a menudo anhelando su taza matutina. ¿Qué cambia?

Un equipo de científicos de la Universidad de California - San Francisco encontró una parte importante de la respuesta. Su investigación reveló un camino de dopamina poco comprendido que conecta el sistema digestivo y el cerebro, ayudando a entender cómo desarrollamos un gusto por ciertos sabores a través de la experiencia repetida.

La dopamina es un mensajero químico involucrado en la motivación, el premio y el aprendizaje. Aunque se sabía que ayuda al cerebro a reconocer experiencias que valen la pena repetir, la mayoría de los estudios se habían centrado en señales rápidas de dopamina que aparecen en segundos tras encontrar algo gratificante, como la vista de una comida favorita.

La nueva investigación, publicada el 4 de noviembre en la revista Nature, analizó un sistema diferente. Este camino más lento responde a la información que proviene del interior del cuerpo, permitiendo que el cerebro aprenda sobre los beneficios de los alimentos después de haber sido consumidos.

"Hemos demostrado que este sistema de dopamina lenta es el que nos impulsa a aprender a gustar de ciertos alimentos con el tiempo, y podemos ver dónde y cómo sucede", afirmó Zachary Knight, profesor de Fisiología y autor principal del estudio.

Los hallazgos ofrecen una posible explicación de por qué un sabor inicialmente desagradable puede volverse placentero. Una vez que el cerebro asocia el sabor del café con los efectos estimulantes de la cafeína, explicó Knight, "ese café empieza a saber mucho mejor".

Cómo el intestino envía señales de recompensa al cerebro

Los científicos han pasado décadas investigando la dopamina y su influencia en el comportamiento. Sus señales rápidas ayudan a responder a oportunidades de recompensa, pero la dopamina también opera en una escala de tiempo más lenta, a través de un sistema que ha recibido mucha menos atención.

Según Knight, este proceso más lento se desarrolla en gran medida fuera de nuestra conciencia. Cuando los alimentos ingresan al tracto digestivo, sensores especializados detectan nutrientes, como azúcares y grasas. La información sobre esos nutrientes viaja hacia el cerebro, donde puede generar una respuesta de dopamina que se desarrolla gradualmente y continúa durante varios minutos.

Para investigar este proceso, Knight trabajó con James Grove, un estudiante de posgrado en ese momento. Introdujeron nutrientes directamente en los estómagos de ratones mientras monitoreaban la actividad de dopamina en sus cerebros.

Los investigadores utilizaron agua azucarada o un líquido que imitaba un batido. Al administrar estas sustancias directamente en el estómago, pudieron separar los efectos de los nutrientes de la experiencia de degustar alimentos.

Los resultados revelaron una poderosa y prolongada respuesta de dopamina en una región específica del cerebro llamada amígdala basolateral anterior, o BLA. La amígdala está involucrada en el procesamiento emocional y el aprendizaje, incluyendo la formación de asociaciones entre experiencias y sus consecuencias. Aunque se sabía que la dopamina se liberaba en esta región particular, su propósito había permanecido poco claro.

"Podíamos ver que esta dopamina es parte de un sistema diferente y comenzar a entender su función", señaló.

Los científicos encuentran un circuito cerebral que cambia las preferencias alimenticias

Encontrar la señal de dopamina fue solo el comienzo. Los investigadores querían determinar si realmente influía en cómo los animales aprendían a preferir diferentes sabores.

Primero interrumpieron la vía recién identificada en ratones. Los animales continuaron comiendo normalmente, lo que indicaba que la interrupción no les impedía consumir alimentos. Sin embargo, perdieron la capacidad de aprender que un sabor desconocido estaba asociado con la recepción de calorías.

El equipo luego realizó el experimento opuesto. Después de que los ratones probaron un sabor sin calorías, los investigadores activaron artificialmente las fibras de dopamina en la BLA. Sorprendentemente, los animales desarrollaron una preferencia por ese sabor, aunque no proporcionaba recompensa nutricional.

De hecho, estimular la vía reprodujo la señal de aprendizaje que los nutrientes normalmente generarían.

En conjunto, los experimentos mostraron que este sistema de dopamina juega un papel crítico en enseñar al cerebro qué sabores predicen efectos nutricionales gratificantes.

Un descubrimiento sorprendente en el lado izquierdo del cerebro

Los investigadores también buscaron evidencia de que un proceso comparable ocurre en humanos. Estudios de imágenes cerebrales realizados por colaboradores de Knight revelaron un patrón sorprendentemente similar.

Dana Small, psicóloga de la Universidad de Yale, revisó datos de un estudio anterior de tomografía por emisión de positrones (PET) que involucró a 13 hombres. Los participantes habían consumido un batido o una bebida sin calorías.

Su análisis encontró que la liberación de dopamina tras la entrega de nutrientes estaba especialmente concentrada en el lado izquierdo de la BLA.

Un estudio separado dirigido por Marc Tittgemeyer y sus colegas proporcionó evidencia adicional. Utilizando imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI), que mide cambios en la actividad cerebral asociados con el flujo sanguíneo, los investigadores examinaron a 38 adultos después de que consumieron glucosa, un azúcar simple.

Observaron un aumento de actividad en la misma región cerebral. Uno de los hallazgos más inesperados fue que la respuesta no se distribuyó de manera uniforme entre los dos hemisferios del cerebro.

Tanto en ratones como en humanos, los nutrientes produjeron una respuesta de dopamina considerablemente más fuerte en la BLA izquierda que en la región correspondiente de la derecha.

Esta asimetría sorprendió a Knight, ya que se esperaba que las redes cerebrales responsables de funciones esenciales, como la alimentación, funcionaran de manera relativamente simétrica.

La razón por la que el lado izquierdo desempeña un papel tan prominente sigue siendo una pregunta sin respuesta. El laboratorio de Knight ahora investiga qué causa esta diferencia inusual.

¿Podría este descubrimiento ayudar a los científicos a cambiar los antojos alimenticios?

Identificar la vía proporciona a los investigadores una visión más clara de cómo el sistema digestivo influye en las respuestas aprendidas del cerebro hacia los alimentos. También plantea una intrigante posibilidad: ¿podrían los científicos eventualmente usar este conocimiento para cambiar qué alimentos resultan atractivos para las personas?

Un área de interés involucra los medicamentos GLP-1, una clase de fármacos que imitan una hormona liberada naturalmente por el intestino. Estos medicamentos pueden alterar significativamente el apetito y el comportamiento alimentario.

El equipo de Knight no investigó los medicamentos GLP-1 en el nuevo estudio, por lo que sigue siendo desconocido si influyen en la vía de dopamina que identificaron los investigadores.

Aún así, Knight sugiere que una posible explicación para algunos de sus efectos podría involucrar la reducción de las señales de dopamina generadas cuando los nutrientes llegan al sistema digestivo. Si eso sucede, los alimentos podrían volverse gradualmente menos gratificantes porque el cerebro recibiría señales más débiles que refuercen sus sabores.

Por ahora, esto sigue siendo una hipótesis en lugar de un efecto demostrado de los medicamentos.

Las implicaciones más amplias van más allá del hambre y la saciedad. Muchos enfoques para cambiar el comportamiento alimentario se centran en reducir el apetito o aumentar la sensación de satisfacción después de una comida. La vía recién mapeada sugiere que el proceso del cerebro para aprender preferencias alimenticias podría eventualmente convertirse en otro objetivo.

Al influir en cómo el cerebro conecta los sabores con sus consecuencias, los tratamientos futuros podrían ayudar a las personas a desarrollar diferentes preferencias en lugar de simplemente hacerlas sentir menos hambrientas.

"Al entender los pasos entre la detección de nutrientes en el intestino y el aprendizaje en el cerebro, podría ser posible afinarlos para cambiar sutilmente nuestras preferencias por diferentes alimentos", concluyó Knight.

Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre por qué nuestros gustos pueden cambiar con el tiempo. Desde aprender a disfrutar del café amargo hasta desarrollar una preferencia por alimentos ricos en calorías, lo que amamos comer puede depender en parte de una conversación silenciosa entre el intestino y el cerebro que continúa mucho después del primer bocado.

La investigación fue apoyada por los Institutos Nacionales de Salud (subvenciones R01-DK106399, R01-DK138127, R01-NS116626 y R01-DK145100 y F31-NS120468).