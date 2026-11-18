Investigadores de la Universidad de Córdoba han descubierto un uso inesperado para la vitamina B12, desarrollando una batería recargable que emplea este nutriente esencial para generar y almacenar electricidad. Este prototipo ha demostrado sobrevivir hasta 250 ciclos de carga y descarga, lo que abre la puerta a alternativas más seguras, económicas y amigables con el medio ambiente en comparación con las baterías de iones de litio.

La vitamina B12 es crucial para el funcionamiento normal del organismo y se encuentra de forma natural en productos de origen animal. Este nutriente es producido por ciertas bacterias, que se encuentran en la naturaleza y también se cultivan comercialmente para abastecer a las industrias alimentaria y farmacéutica. Además de sus aplicaciones en medicina y nutrición, la B12 ha ganado popularidad como remedio para la resaca debido a su potencial para reducir la fatiga.

El equipo de investigación ha explorado un uso completamente diferente de la vitamina, utilizándola para facilitar las reacciones químicas dentro de una batería. La nueva batería fue desarrollada por el grupo de investigación en Química Física (FQM-204) del Instituto Químico para la Energía y el Medio Ambiente (IQUEMA) de la Universidad de Córdoba. Este dispositivo utiliza zinc y oxígeno del aire para producir electricidad, con la vitamina B12, también conocida como cobalamina, desempeñando un papel fundamental en el proceso.

Para que el diseño funcionara, los investigadores unieron moléculas de vitamina B12 a nanotubos de carbono de una sola pared. La vitamina contiene cobalto (III) en su centro, que ayuda a impulsar las reacciones electroquímicas necesarias para el funcionamiento de la batería. Este avance representa la tercera vez que el grupo experimenta con moléculas naturales como catalizadores de batería, después de haber utilizado hemoglobina y catalasa en investigaciones anteriores.

Uno de los principales desafíos fue mantener la vitamina B12 dentro de la batería, ya que se disuelve fácilmente en agua, lo que dificultaría su retención en un sistema que depende de un electrolito a base de agua. Los investigadores superaron este obstáculo asegurando la vitamina a los nanotubos de carbono, utilizando un enfoque inspirado en cómo los aminoácidos se conectan para formar proteínas. Manuel Cano Luna, uno de los autores del estudio, comentó que "examinamos las propiedades que podemos encontrar en materiales de origen natural para utilizarlos en nuevas baterías".

Las conclusiones, publicadas en el Journal of Materials Chemistry A, podrían contribuir al desarrollo de tecnologías de baterías que dependan menos de los materiales utilizados en las baterías de iones de litio convencionales. Aunque estas baterías son ampliamente utilizadas, la obtención de sus materias primas puede implicar desafíos económicos, ambientales y sociales significativos.

Las baterías de zinc-aire ofrecen una alternativa potencial, ya que pueden almacenar cantidades sustanciales de energía en relación con su peso, utilizando materiales que están más fácilmente disponibles. El zinc es abundante y reciclable, y estas baterías emplean oxígeno de la atmósfera como parte de sus reacciones productoras de energía, lo que las hace más livianas que otros diseños de baterías.

Un reto importante en el desarrollo de baterías recargables de zinc-aire es encontrar un catalizador que pueda apoyar eficientemente las reacciones químicas involucradas tanto en la producción como en el almacenamiento de electricidad. Según el investigador Antonio Jesús Fernández Romero, la vitamina B12 "ha demostrado cumplir con las condiciones necesarias para actuar como un buen catalizador porque, durante la descarga, cataliza la reducción de oxígeno a agua y, durante la recarga, promueve la producción de oxígeno".

Este prototipo exitoso ofrece una nueva dirección para los investigadores que buscan alternativas asequibles y sostenibles a las tecnologías de almacenamiento de energía existentes. Si este enfoque se desarrolla más, las baterías que utilizan catalizadores de vitamina B12 podrían ayudar a abordar uno de los mayores desafíos que enfrenta la energía renovable: almacenar el exceso de electricidad generada por fuentes como la solar y la eólica para su uso cuando la producción disminuye.