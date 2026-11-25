Científicos de la Universidad Northwestern alcanzaron un hito en el control cuántico al atrapar un positrón, la contraparte antimateria del electrón. Este avance podría ser clave para responder una de las preguntas fundamentales de la física: ¿por qué existe el universo tal como lo conocemos?

Los investigadores capturaron un positrón en movimiento rápido, producido a través de la descomposición radiactiva, logrando desacelerarlo y enfriarlo a temperaturas apenas por encima del cero absoluto. Luego, confinaron la partícula en un vacío casi perfecto, aislándola de la materia ordinaria que podría causar su aniquilación.

Con este enfoque, el equipo creó lo que denominó un "ciclótron cuántico de un positrón". Dentro de este sistema, el positrón se comporta como un átomo artificial, lo que permite a los investigadores observar y manipular con precisión sus niveles de energía cuántica individuales.

Este logro sienta las bases para lo que podría ser la prueba más rigurosa hasta la fecha de la simetría fundamental entre electrones y positrones. El Modelo Estándar de la física de partículas predice que ambas partículas deberían comportarse como imágenes espejo casi perfectas entre sí.

Al medir las propiedades magnéticas del positrón con una precisión sin precedentes y compararlas con las de un electrón, los científicos podrían descubrir diferencias no detectadas hasta ahora. Cualquier discrepancia inesperada indicaría una debilidad en el Modelo Estándar y podría ofrecer pistas sobre por qué el universo contiene mucha más materia que antimateria.

El estudio fue publicado en Physical Review Letters.

El profesor Gerald Gabrielse, líder del estudio, comentó: "La antimateria adquiere su atractivo popular a partir de la ciencia ficción. Si colisionas un electrón con un anti-electrón (o positrón), ambos desaparecen. Describimos eso como aniquilación, un concepto que alimenta la imaginación de los escritores de ciencia ficción. El gran misterio del universo es que el Big Bang debería haber creado cantidades iguales de materia y antimateria. Pero, si eso fuera cierto, se aniquilarían y no quedaría nada. Claramente hay algo mal con esa teoría, y eso es lo que estamos tratando de resolver".

Gabrielse es profesor de física en el Weinberg College of Arts and Sciences de Northwestern y director del Centro de Física Fundamental de la universidad. Thomas Myers, un estudiante de doctorado que trabaja en el laboratorio de Gabrielse, es el primer autor del estudio.

Buscando debilidades en el Modelo Estándar

El Modelo Estándar es una de las teorías más exitosas en la ciencia moderna. Describe las partículas fundamentales del universo y tres de sus cuatro fuerzas fundamentales (electromagnética, fuerte y débil). Incontables experimentos han verificado sus predicciones con notable precisión.

A pesar de esos éxitos, la teoría sigue siendo incompleta. Una de sus mayores deficiencias es su incapacidad para explicar la abrumadora abundancia de materia en comparación con la antimateria en el universo observable.

"Sabemos que el Modelo Estándar tiene que estar equivocado en algún lugar, o al menos incompleto", señaló Gabrielse. "Por ejemplo, no puede predecir por qué existe el universo, así que eso es una gran laguna. Estamos examinando muy precisamente los sistemas más fundamentales y simples para encontrar dónde se rompe la teoría. Esperamos encontrar una respuesta clara".

Gabrielse ha dedicado décadas de su carrera científica a investigar este misterio. Su grupo de investigación desarrolló métodos para aislar electrones individuales y determinar sus propiedades magnéticas con una precisión excepcional.

También ayudó a establecer el campo de la investigación de antimateria de baja energía, pionero en técnicas para desacelerar, capturar y enfriar antiprótones. El último logro combina estas dos áreas de experiencia, extendiendo el sofisticado control cuántico previamente demostrado con electrones a una partícula de antimateria individual.

Atrapando antimateria sin tocarla

Casi todo en la Tierra está compuesto por tres partículas familiares: electrones, protones y neutrones. Un universo hecho de antimateria podría contener sus respectivos contrapartes: positrones, antiprótones y antineutrones. Según Gabrielse, si todo en la Tierra estuviera construido de antimateria en lugar de materia ordinaria, distinguir entre los dos sería notablemente difícil.

Las diferencias dramáticas emergen cuando la materia y la antimateria entran en contacto. Un electrón y un positrón, por ejemplo, pueden aniquilarse cuando se encuentran. Esto hace que almacenar antimateria sea particularmente desafiante, ya que el contacto con las paredes de un contenedor ordinario casi seguramente destruiría la partícula atrapada.

"Si queremos estudiar antimateria, debemos manejarla con cuidado", aclaró Gabrielse. "Para ser claros, no es peligroso. No tenemos suficiente antimateria para causar una explosión".

Para superar este problema, los investigadores de Northwestern utilizaron una trampa de partículas avanzada que emplea campos eléctricos y magnéticos cuidadosamente configurados. Estos campos mantienen al positrón suspendido en una región vacía del espacio, evitando que entre en contacto con el material circundante.

Al crear efectivamente un contenedor que no requiere que la partícula toque ninguna pared física, el equipo logró mantener un solo positrón confinado en el laboratorio de Gabrielse durante meses.

Enfriando antimateria a temperaturas cercanas al cero absoluto

Atrapar un positrón presenta otro desafío técnico considerable. Ciertos núcleos atómicos liberan positrones a medida que sufren descomposición radiactiva. Para su experimento, los investigadores utilizaron sodio-22, un isótopo radiactivo raro de sodio. Los positrones emitidos durante este proceso inicialmente llevan enormes cantidades de energía.

Los físicos redujeron sustancialmente la velocidad de la partícula antes de dirigirla hacia el vacío casi perfecto de la trampa. Dentro de esta, la temperatura se mantiene en aproximadamente 300 milikelvins, equivalente a solo 0.3 grados por encima del cero absoluto.

Bajo estas condiciones extremadamente frías, el positrón puede asentarse en su estado de energía cuántica más bajo.

"Lo enfriamos tanto que está en su estado cuántico fundamental", explicó Gabrielse. "De hecho, hemos logrado que este positrón muy rápido se quede quieto y se comporte durante meses".

Poniendo a prueba la materia y la antimateria

Más allá de capturar y enfriar el positrón, los investigadores demostraron que podían cambiar deliberadamente sus estados de energía cuántica individuales y detectar esos cambios.

Utilizando microondas ajustadas a frecuencias específicas, los físicos transfirieron cantidades controladas de energía a la partícula y observaron las transiciones resultantes entre los estados cuánticos. Esta capacidad es crucial para su objetivo más amplio de determinar las propiedades magnéticas del positrón con una precisión excepcional y compararlas directamente con las de un electrón.

En investigaciones anteriores, Gabrielse y sus colegas utilizaron un ciclotrón cuántico de un electrón para determinar el momento magnético del electrón, una medida de sus propiedades magnéticas, con una precisión de aproximadamente una parte en 10 billones. Ese logro se encuentra entre las mediciones más precisas jamás realizadas sobre una partícula elemental.

El equipo ahora tiene la intención de realizar una medición equivalente utilizando el positrón atrapado. Comparar los dos resultados podría proporcionar una prueba extraordinariamente sensible de las teorías actuales de la física de partículas y potencialmente descubrir evidencia de física previamente desconocida.

"Las teorías actuales sugieren que no habrá diferencia entre las dos mediciones", comentó Gabrielse. "Si resulta que no son iguales, eso sería el mayor descubrimiento en física en el último siglo".