Científicos descubren cómo el cabello sabe dónde crecer y desafían teorías anteriores

Antes de que un mamífero nazca, su piel comienza a establecer las ubicaciones precisas donde eventualmente crecerá el cabello. Estos folículos capilares en desarrollo forman intrincadas disposiciones geométricas que varían entre especies. Pero, ¿qué determina dónde aparece cada folículo y cómo se crean estos patrones ordenados en el cuerpo?

Un equipo de investigadores de la Université de Genève (UNIGE) identificó un proceso sorprendentemente simple que podría ayudar a explicar este misterio biológico. Al estudiar cómo se mueven las células en respuesta a señales químicas, desarrollaron un modelo que recrea con éxito la formación de patrones de folículos capilares en dos especies de mamíferos. Los hallazgos, publicados en PNAS, sugieren que estructuras biológicas elaboradas pueden surgir naturalmente de interacciones básicas entre células vecinas.

Este descubrimiento podría ayudar a explicar un fenómeno mucho más amplio en la naturaleza. El cabello, las plumas y la mayoría de los tipos de escamas comienzan como pequeñas estructuras llamadas placodas que aparecen durante el desarrollo embrionario. Los científicos han pasado décadas investigando cómo estas primeras estructuras establecen los arreglos distintivos observados en diferentes especies de animales.

Desafiando una Teoría de Larga Data sobre el Crecimiento del Cabello

Para los ratones de laboratorio (Mus musculus), la explicación predominante ha sido tradicionalmente el modelo de inducción por expansión. Esta teoría propone que cuando aparece una nueva placoda, libera una sustancia química que impide que se desarrollen placodas adicionales demasiado cerca de ella.

A medida que la piel del embrión crece y se estira, algunas áreas se alejan lo suficiente de las placodas existentes como para escapar de la influencia de la sustancia química. En esos espacios pueden desarrollarse nuevas placodas, creando gradualmente un patrón más completo en la piel.

A pesar de que esta explicación ha ganado amplia aceptación, los científicos no han establecido experimentalmente que pueda dar cuenta de la diversidad de patrones de folículos encontrados entre especies.

Un Mecanismo Más Simple para la Formación de Folículos Capilares

Para investigar otra posibilidad, los investigadores liderados por Athanasia Tzika, profesora adjunta, y Michel Milinkovitch, profesor, ambos del Departamento de Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias de UNIGE, se centraron en un proceso llamado quimiotaxis.

La quimiotaxis ocurre cuando las células se mueven en respuesta a diferencias en las concentraciones químicas. Este mismo proceso básico ayuda a guiar a los glóbulos blancos hacia áreas de inflamación, permitiendo que el sistema inmunológico responda donde se necesita.

Los investigadores crearon un modelo matemático que rastrea cómo las células móviles en la dermis interactúan con una señal química atractiva liberada por la epidermis, la capa externa de la piel. Luego simularon el crecimiento de la piel embrionaria para ver si estas interacciones podrían producir la aparición gradual de placodas.

Notablemente, el modelo recreó los patrones de desarrollo observados en los ratones de laboratorio, incluyendo la misma secuencia de formación de folículos que los científicos habían explicado anteriormente usando la teoría de inducción por expansión. Esto sugiere que no es necesario un sistema complejo de instrucciones para determinar dónde se desarrollan los folículos.

"Nuestros hallazgos muestran que los patrones observados no requieren un sistema complejo que indique a cada placoda dónde formarse", explicaron Muhamet Ibrahimi y Ebrahim Jahanbakhsh, investigadores en el Departamento de Genética y Evolución. "En cambio, las placodas emergen espontáneamente de interacciones locales entre células y señales químicas."

Un Solo Proceso Crea Diferentes Patrones de Cabello

El equipo luego investigó si el mismo mecanismo podría explicar los arreglos de folículos en otro mamífero con una estructura de pelaje muy diferente.

Seleccionaron al ratón espinoso (Acomys dimidiatus), un roedor cuyos folículos capilares se desarrollan en un patrón inusualmente regular con una fuerte alineación direccional. Esta organización distintiva no puede explicarse por el modelo tradicional de inducción por expansión.

Utilizando información experimental recopilada a partir de imágenes tridimensionales de la piel embrionaria en desarrollo, los investigadores adaptaron sus simulaciones para reflejar las características bioquímicas particulares del ratón espinoso y la forma en que crece su piel.

Los resultados mostraron que el mismo proceso subyacente de células respondiendo a señales químicas también podría reproducir el patrón de folículos altamente organizado del ratón espinoso. Las diferencias entre las dos especies podrían explicarse por variaciones en sus interacciones celulares, propiedades químicas y crecimiento de la piel, en lugar de mecanismos completamente diferentes.

Estos hallazgos sugieren que la notable variedad de estructuras encontradas en todo el reino animal puede surgir de un conjunto compartido de reglas biológicas relativamente simples. Al ajustar cómo interactúan las células y responden a su entorno, la naturaleza puede generar patrones dramáticamente diferentes sin requerir un plano de desarrollo separado para cada especie.

"Nuestro trabajo sugiere que interacciones celulares simples pueden generar la notable diversidad de arquitecturas de tejidos observadas a lo largo de la evolución", concluyó Athanasia Tzika. "Las diferencias observadas entre especies, por lo tanto, resultan del mismo proceso de autoorganización, pero con variaciones en las interacciones entre células y señales químicas."