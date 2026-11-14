Científicos de Stanford identifican señales ocultas en el cerebro que predicen Alzheimer

Investigadores de Stanford Medicine descubrieron que patrones sutiles de actividad cerebral pueden revelar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer años antes de que surjan problemas de memoria o se acumulen proteínas dañinas en el cerebro. Este avance podría ofrecer un nuevo enfoque para detectar signos tempranos de deterioro cognitivo.

El estudio, publicado el 4 de noviembre en Science Advances, señala un método potencialmente poderoso para identificar señales de advertencia tempranas de deterioro cognitivo. A diferencia de los biomarcadores convencionales, estos patrones de actividad cerebral podrían modificarse a través de intervenciones específicas.

Para llevar a cabo la investigación, el equipo analizó la actividad cerebral en adultos de 75 años o más que representaban extremos opuestos del espectro del envejecimiento cognitivo. Un grupo tenía diagnóstico de Alzheimer, mientras que el otro estaba compuesto por individuos excepcionales, conocidos como super agers, cuyos recuerdos eran comparables a los de personas mucho más jóvenes. A partir de las diferencias entre estos grupos, los científicos desarrollaron un sistema de puntuación para evaluar la actividad cerebral en adultos cognitivamente sanos de entre 55 y 70 años.

Los resultados revelaron una conexión notable entre la actividad cerebral y la salud cognitiva futura. Aquellos cuyos patrones cerebrales se asemejaban más a los de los pacientes con Alzheimer tenían mayor probabilidad de experimentar deterioro cognitivo, acumular placas de amiloide-beta y recibir un diagnóstico de Alzheimer en períodos de seguimiento de hasta 12 años. En contraste, quienes mostraban patrones similares a los de los super agers eran más propensos a mantener sus capacidades cognitivas y evitar estos resultados.

Un nuevo enfoque para detectar Alzheimer antes de la pérdida de memoria

El nuevo sistema de puntuación predijo el deterioro cognitivo futuro de manera más efectiva que varios indicadores establecidos, incluyendo características demográficas, factores de riesgo genéticos y biomarcadores de amiloide-beta y tau. Esto sugiere que examinar cómo se comunican diferentes regiones del cerebro podría revelar el riesgo de Alzheimer más temprano que los métodos existentes.

El Dr. Yu Zhang, profesor asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento y autor principal del estudio, destacó: "Queremos abordar un desafío importante en el campo del Alzheimer en la actualidad. La mayoría de los estudios se enfocan en biomarcadores bien conocidos de la enfermedad, pero estos son observables en etapas relativamente avanzadas. Lo que realmente nos importa es definir marcadores tempranos que puedan detectar signos iniciales de deterioro cognitivo y ayudar a entregar intervenciones oportunas".

Zhang visualiza un futuro en el que los tratamientos podrían mover la actividad cerebral de una persona hacia patrones asociados con una mayor resiliencia cognitiva. Enfoques potenciales incluyen el entrenamiento cognitivo y la estimulación magnética transcraneal, que utiliza pulsos magnéticos para influir en la actividad cerebral.

A pesar de los resultados alentadores, los investigadores advierten que los puntajes ARC no están destinados a diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Por el momento, el sistema debe considerarse como una herramienta potencial para rastrear la salud cognitiva y estimar el riesgo futuro.