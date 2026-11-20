Después de más de cuatro décadas de investigación, los físicos del CERN encontraron evidencia de una desintegración de partículas extraordinariamente rara, que sucede solo aproximadamente una vez cada 10 mil millones de partículas belleza. Este hallazgo, esperado durante años, podría ayudar a los científicos a explorar un ámbito de la física aún poco comprendido, donde podrían existir partículas y fuerzas desconocidas.

La evidencia provino del experimento mejorado LHCb en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Investigadores de la Universidad de Manchester jugaron un papel crucial en este esfuerzo internacional, aportando tecnología avanzada que hizo posible esta medición.

El proceso elusivo, denominado 'Bd a mu mu', presenta una significancia estadística de 3.2 sigma, lo que es suficiente para calificarlo como evidencia, aunque los físicos necesitarán más datos para declarar oficialmente un descubrimiento. No obstante, este hallazgo representa un hito importante en una búsqueda que se extendió por más de 40 años.

Además, crea nuevas oportunidades para probar el Modelo Estándar, el marco científico que describe las partículas fundamentales y cómo interactúan. Al examinar esta desintegración excepcionalmente rara en mayor detalle, los investigadores esperan descubrir pistas sutiles que podrían señalar hacia una física más allá de nuestra comprensión actual.

Por qué las desintegraciones de partículas raras podrían revelar nueva física

El experimento LHCb se especializa en el estudio de partículas que contienen quarks belleza, que son parientes más pesados de los quarks up y down que constituyen gran parte de la materia ordinaria que nos rodea. Cuando las partículas colisionan dentro del LHC, se producen enormes cantidades de quarks belleza, que, sin embargo, sobreviven solo alrededor de una y media billonésimas de segundo antes de desintegrarse en otras partículas.

Los científicos estudian estas transformaciones porque pueden revelar la influencia de partículas que no se pueden observar directamente en el colisionador. Al medir con exactitud la frecuencia de diferentes desintegraciones, los físicos pueden buscar efectos inesperados que podrían indicar física previamente desconocida.

Las desintegraciones particularmente raras ofrecen una ventaja importante: debido a que ocurren con tan poca frecuencia, sus tasas pueden ser especialmente sensibles a contribuciones de partículas no descubiertas. Incluso pequeñas diferencias entre las tasas de desintegración predichas y observadas podrían proporcionar evidencia valiosa de nuevas fuerzas o partículas.

Una desintegración de una en 10 mil millones

La señal recién observada involucra un proceso conocido como 'Bd a mu mu'. Durante esta desintegración, una partícula que contiene un quark belleza se transforma en dos muones, que son parientes más pesados de los electrones. Según predicciones teóricas, esta transformación debería ocurrir solo una vez en cada 10 mil millones de partículas belleza. A pesar de décadas de investigación, ningún experimento individual había producido previamente evidencia convincente de que ocurre.

El experimento mejorado LHCb alcanzó ahora una significancia estadística de 3.2 sigma. Aunque esto cumple con el estándar para informar evidencia, los físicos de partículas generalmente requieren una significancia de cinco sigma antes de anunciar un descubrimiento confirmado.

El Profesor Chris Parkes, jefe del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Manchester, lideró la colaboración internacional de LHCb durante la construcción de su importante actualización. También supervisó la aprobación de los nuevos hallazgos por parte de la colaboración. Parkes explicó: "La actualización del LHCb fue una empresa importante: un proyecto de diseño y construcción de quince años de una colaboración internacional de 1900 miembros. El Reino Unido realizó la mayor contribución nacional al proyecto, pionero en nuevas tecnologías que hicieron posible el resultado de hoy, donde sondeamos la naturaleza a una nueva escala. Pero esto también es solo el comienzo; estamos planeando la construcción de un experimento que explotará las capacidades del próximo High Luminosity LHC, sondeando la física a una escala aún más pequeña".

Parkes, quien se convirtió en miembro de la Royal Society este año en reconocimiento a sus contribuciones al LHCb, ofreció una comparación memorable para ilustrar cuán improbable es la desintegración. "Esta desintegración es notablemente poco probable; la posibilidad de que ocurra es aproximadamente como salir en una cita romántica y, en tu primer intento, encontrar a la pareja perfecta entre todos en la Tierra".

Detectores avanzados del LHC hacen posible el avance

Detectar un evento tan poco común requiere instrumentos capaces de seguir los movimientos de las partículas con una precisión extraordinaria. Uno de los componentes más importantes del experimento mejorado LHCb es un detector de píxeles de silicio desarrollado con importantes contribuciones de investigadores del Reino Unido. Llamado Vertex Locator, mide las trayectorias de las partículas generadas durante las colisiones dentro del colisionador.

Posicionado a solo cinco milímetros de los haces del LHC, el detector permite a los investigadores determinar con precisión de dónde provienen las partículas y dónde se desintegran posteriormente. El Dr. Stefano De Capua, quien dirigió la construcción del detector en la Universidad de Manchester, describió la amplia colaboración detrás de la tecnología. "Trabajamos con casi 90 empresas del Reino Unido para construir este detector y capacitamos a la próxima generación de científicos e ingenieros en las nuevas tecnologías que estamos utilizando. Son estos detectores los que utilizamos para localizar dónde se produjo el mesón belleza y determinar dónde se desintegró en dos muones".

La actualización más amplia del LHCb también permite al experimento recopilar información a hasta cinco veces su tasa anterior. Esta mayor capacidad, junto con las mejoras en la tecnología de seguimiento, está ayudando a los físicos a identificar eventos que antes eran demasiado difíciles de medir con fiabilidad.

Explorando el misterioso Zeptoverso

Más allá de confirmar un proceso de partículas excepcionalmente raro, el resultado podría ayudar a los científicos a investigar lo que llaman el 'Zeptoverso'. Este nombre se refiere a una escala casi inimaginablemente pequeña, medida en zeptometers. Un solo zeptómetro es solo una milmillonésima de una billonésima de metro. Los físicos sospechan que los efectos de partículas y fuerzas actualmente desconocidas podrían hacerse evidentes cuando la naturaleza se examina a estas escalas extremas.

Por ahora, la nueva medición concuerda con el Modelo Estándar. Los investigadores no han encontrado evidencia de que la teoría establecida esté equivocada, pero mediciones cada vez más precisas podrían revelar desviaciones que los experimentos actuales aún no pueden detectar. Tales diferencias serían especialmente significativas porque podrían indicar dónde el Modelo Estándar deja de proporcionar una explicación completa del mundo físico.

El Profesor Conor Fitzpatrick de la Universidad de Manchester, quien se desempeña como Coordinador de Física Adjunto de la colaboración internacional LHCb, enfatizó la importancia de finalmente obtener la señal tan buscada. "Ha habido una búsqueda de más de cuarenta años por parte de físicos de todo el mundo para observar esta desintegración. Es un canal dorado para observar los efectos de nueva física más allá de nuestro conocimiento actual. Los resultados de este experimento están ampliando nuestra comprensión de la naturaleza en su nivel más fundamental. Estamos emocionados de haber visto finalmente esta señal elusiva y esperamos los futuros descubrimientos que provendrán de nuestros datos".

¿Qué sigue para la investigación de partículas del CERN?

Se espera que el experimento mejorado LHCb continúe recopilando una colección sustancialmente mayor de mediciones hasta principios de la década de 2030. Con más datos, los físicos deberían poder determinar la frecuencia de esta rara desintegración con mucha mayor precisión. Los investigadores también están planeando otra gran actualización que podría aumentar las tasas de recolección de datos en un factor adicional de diez. Esto mejoraría su capacidad para investigar procesos de partículas extremadamente raros y buscar los efectos de partículas desconocidas a escalas de distancia aún más pequeñas.

El Profesor Brian Cox, un físico de partículas de la Universidad de Manchester que no participó en el experimento, destacó cómo las mejoras en los instrumentos científicos pueden llevar a avances importantes en la comprensión de la naturaleza. "Este es un resultado importante y un hermoso ejemplo de cómo avanza la ciencia. Actualizamos nuestros instrumentos y vemos la naturaleza en mayor detalle. Ocasionalmente vemos algo que no entendemos, y luego se produce el progreso. No podemos saber si este progreso será incremental o genuinamente transformador; ¡esa es la ciencia! LHCb es un gran éxito científico".

El experimento recibe financiación del Science and Technology Facilities Council, que opera dentro del UK Research and Innovation. La colaboración del Reino Unido en LHCb reúne a científicos de diez universidades de todo el Reino Unido y del STFC Rutherford Appleton Laboratory.

Aunque la nueva desintegración detectada aún no ha revelado partículas o fuerzas desconocidas, proporciona a los físicos una nueva forma poderosa de buscarlas. Después de más de 40 años de esfuerzo, un proceso extraordinariamente elusivo finalmente se está volviendo accesible para un estudio detallado, lo que podría acercar a los investigadores a comprender algunos de los misterios más profundos del universo.