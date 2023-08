La familia de la niña violada en Unquillo apuntó contra la escuela

La familia de la niña que el martes último denunció haber sido violada por un desconocido que la abordó en la puerta del Ipem 78 de la localidad de Unquillo formuló fuertes críticas hacia las autoridades de ese centro educativo.

El padre de la pequeña contó a Cadena 3 que el martes último, alrededor de las 13.30, su hija y un grupo de compañeras estaban en la puerta de la institución, ya que tenían una actividad en un campo ubicado al frente de la escuela. Mientras esperaban, las amigas fueron al baño, por lo que la niña quedó sola, al cuidado de las mochilas.

Fue entonces que, siempre de acuerdo a la denuncia, un desconocido la tomó por la fuerza y la llevó hacia un camping ubicado al fondo de la escuela, contra el río. Allí, detrás de una cisterna que impide que sea vea desde la calle, la sometió.

La niña relató que se trataba de un joven de entre 25 y 30 años, de tez blanca, cabellos parados y que tenía anillos grandes, entre otros datos que aportó en la descripción. Y agregó que en su intento defensivo lo arañó en el cuello.

Ante esto, los peritos que la revisaron intentaron tomar muestras debajo de sus uñas con la intención de encontrar algún material genético.

El papá de la niña agregó que después del ataque sexual, la niña volvió al frente del colegio, donde sus compañeras la vieron mal. Ella señaló al atacante, que también se iba por el mismo lugar, por lo que dos amigos intentaron detenerlo sin éxito.

"Pero cuando mi hija entró al colegio y contó lo que le había pasado, desde la dirección no le hicieron caso. Es más, una persona dijo que era mentira. Mi hija se quedó dos horas más así, en clase, hasta que tuvo un ataque de nervios. Ahí llamaron a mi esposa para que la fuera a buscar, pero le dijeron que era porque se sentía mal. Fue mi suegra a retirarla y recién cuando en casa mi hija le contó a ella todo lo que había pasado, nosotros nos enteramos. Yo fui al colegio urgente, esperaba encontrar policías, una ambulancia, pero no había nada de nada. Y la directora me trató como si no le hubiera dado importancia, me dijo que me quedara tranquilo, que había cámaras. Y había otros docentes que me preguntaban sobre qué había pasado, porque nadie les había dicho nada", criticó el padre.

Junto a la mamá, la niña primero fue hacia la comisaría local, donde, siempre de acuerdo a los dichos del padre, presenciaron como dos empleados discutían sobre quién de ellos debía tomar la denuncia. Finalmente, fue trasladada al Polo de la Mujer de la ciudad de Córdoba, donde se asentó una denuncia formal caratulada como "abuso sexual con acceso carnal". Allí, se dispuso que la niña fuera revisada por un equipo especializado.

Y se le indicó que luego se dirigieran al Hospital Rawson para recibir la medicación adecuada para este tipo de casos.

El hombre también se mostró alarmado porque desde lo ocurrido no hubo ninguna comunicación oficial sobre este tema. Recalcó que el atacante aún está libre.

Informe de Juan Federico.