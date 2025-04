Bagna cauda: el ritual sabroso que une familias en Semana Santa

La bagna cauda, cuyo nombre significa “salsa caliente” en piamontés, es mucho más que una comida. Para muchas familias argentinas, especialmente en Córdoba y Santa Fe, es un ritual de Semana Santa que se cocina a fuego lento y se disfruta en ronda, con pan en una mano y copas de vino en la otra.

La receta tradicional se basa en ajo, aceite de oliva, anchoas y crema de leche, aunque hay variantes que incluyen nueces molidas o leche en lugar de crema, para aligerar su intensidad. El resultado es una salsa densa y fragante que se mantiene caliente durante toda la comida en un recipiente de barro o fondue.

Se sirve con una gran variedad de vegetales cocidos o crudos: zanahorias, coliflor, papas, apio, remolacha, repollo, brócoli, zapallo, alcauciles… y también algunos agregan queso, pan frito e incluso huevo duro.

Lo importante no es solo lo que se come, sino cómo se come: de forma lenta, compartida, conversada.

Una comida que invita a la pausa, ideal para estos días de recogimiento y encuentro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/