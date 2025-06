Verstappen y su posible fichaje por Mercedes marcan el Gran Premio de Austria

Associated Press (AP) — La posibilidad de que Max Verstappen se una a Mercedes, algo inimaginable durante la contienda con Lewis Hamilton en la controversial definición del título en 2021, se convirtió en un tema central en el paddock de Fórmula 1. La preparación para el Gran Premio de Austria estuvo marcada por las declaraciones del piloto de Mercedes, George Russell, realizadas a la cadena británica Sky Sports.

Russell, que aún no tiene asegurada su extensión de contrato hasta 2026, insinuó que se estarían llevando a cabo conversaciones entre Verstappen y Mercedes. En sus palabras, destacó: “Como Mercedes, buscan volver a lo más alto y para eso necesitan contar con los mejores pilotos, ingenieros y el equipo de boxes más eficiente. Por lo tanto, no es extraño que existan negociaciones con Verstappen. Sin embargo, si estoy rindiendo como lo hago, no debería preocuparme. Cada equipo de Fórmula 1 cuenta con dos asientos”.

Una posible transferencia como esta significaría uno de los traspasos más significativos en la historia de la F1, comparable solo al movimiento de Hamilton a Ferrari, dado que Verstappen ha sido parte de Red Bull desde sus inicios.

Además, esto implicaría trabajar con el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien en su momento expresó su desacuerdo luego de que Verstappen venciera a Hamilton por el título en 2021 gracias a una decisión polémica.

Al ser consultado sobre los comentarios de Russell y si existían negociaciones, Wolff mencionó que el equipo necesita considerar los desarrollos del futuro. A pesar de que Mercedes no ha confirmado la continuidad ni de Russell ni del joven Kimi Antonelli para 2026, ambos pilotos han tenido un desempeño destacable en la presente temporada. Verstappen, por su parte, tiene un contrato extendido hasta 2028, aunque existen cláusulas de rendimiento que podrían abrir la puerta a su cambio.

Verstappen afirmó: “No creo que sea necesario discutir ese tema ahora. No es lo que tengo en mente. Solo me enfoco en conducir y en mejorar mi rendimiento, y luego miraré hacia el futuro”.

En la práctica del viernes, las mejoras que Red Bull implementó parecieron rendir frutos, logrando que Verstappen terminara como el segundo más rápido, a solo 0.065 segundos de Russell. Oscar Piastri, actual líder en la clasificación, fue el tercero más veloz, mientras que Alex Dunne, quien reemplazó a Lando Norris, ocupó el cuarto puesto. Lewis Hamilton fue el noveno, y por otro lado, su compañero en Red Bull, Yuki Tsunoda, se ubicó en el 17° lugar.

Red Bull se enfrenta a desafíos significativos en 2026, con cambios drásticos en la apariencia y funcionamiento de los autos de F1. El equipo necesita adaptarse, especialmente con la ausencia del diseñador Adrian Newey, quien se trasladó a Aston Martin el año pasado. Aunque otros equipos líderes mantienen sus configuraciones de motores, Red Bull enfrenta la transición de Honda a Ford para el próximo año.

Por otra parte, Red Bull depende prácticamente de Verstappen, quien ha acumulado 155 de los 162 puntos del equipo en la temporada. Sus compañeros han luchado y esta situación ha restaurado la imagen de Sergio Pérez, quien había tenido un rendimiento inferior anteriormente. Pérez comentó sobre la situación, indicando que es complicado y que algunos en Red Bull podrían sentir remordimiento por lo sucedido.

El auto de Red Bull está claramente diseñado para adaptarse al estilo de conducción de Verstappen, aunque este no ha podido diagnosticar el problema que enfrenta su compañero debido a su larga permanencia en el equipo.

