Macri cargó contra Riquelme: "Si querés elecciones, corregí las irregularidades"

El líder del PRO y candidato a vicepresidente de Boca por la oposición, Mauricio Macri, apuntó contra el candidato a presidente oficialista, Juan Román Riquelme, señalando "irregularidades" en el padrón electoral, en medio de la polémica suspensión preventiva de los comicios por parte de la Justicia de la CABA.

"Riquelme, si querés una elección como decís, corregí las situaciones. Si queremos un club como era antes, ya saben. No puedo aguantar más que el club se maneje de esta manera", declaró Macri en una entrevista conjunta con su candidato a presidente, Andrés Ibarra, en TNT Sports.

"No se bajó ningún socio activo para darle paso a los nuevos adherentes. Las altas se identifican fácil. Hay socios que pagaron años para ser activos y estos pasaron en horas a serlo. Es un papelón", insistió.

La justicia porteña suspendió las elecciones por el pedido de Andrés Ibarra, que aseguró en la misma nota que dieron de "alta a 13 mil socios adherentes".

El Club Atlético Boca Juniors informa que el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 22, cuya subrogancia ejerce el Dr. Ricardo Feliz Baldomar, y a pedido del Fiscal Dr. Diego Espada, ordenó dejar sin efecto a la designación del día sábado 2 de diciembre de 2023 como fecha… pic.twitter.com/gxNsvpOoyd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2023

Por su parte, Macri crítico lo ocurrido con el sponsoreo de la compañía Qatar Airways, sugiriendo que sucedió porque Riquelme no quiso "darle una oportunidad" al delantero de la Selección de Qatar, que era "un deseo del Emir".

"Esta baja le costó 10 millones de dólares al club. Es un papelón", detalló en respuesta a Riquelme, quien lo había acusado de querer "hacer negocio" con el atacante asiático.

De igual manera, Macri reveló que tuvo una reunión de siete horas de duración en Olivos -cuando todavía era el presidente de la Nación- para que el actual vicepresidente "xeneize" integre el oficialismo en el 2019. "No estuve más de 30 minutos con Riquelme en la reunión. Me dijo que no quería ser parte del oficialismo por un problema con Daniel Angelici", aclaró.

"Riquelme conmigo nunca se peleó mientras era jugador. Volvió en el 2007 después que lo llamé y estaba con problemas en Villarreal. Ese año fue su mejor versión pero volvió meses después y algo pasó, ya no quería hablar con Angelici", recordó.

Como presidente de Boca, Macri tuvo muchos logros deportivos, siempre liderado por Juan Román Riquelme, en la cancha como en la victoria sobre Real Madrid (2-1) en la Copa Intercontinental 2000, o en los tres títulos obtenidos en la Copa Libertadores con el futbolista como figura.

"En esta gestión veo mucho amiguismo y negocio con exjugadores. Los amigos de Román manejan las Inferiores. Cuando ganemos vamos a tener que remontar esa situación", criticó.

Por otro lado, Macri dijo que no aspira a ser candidato de presidente de la FIFA porque tiene una "alta demanda y es muy duro" aunque afirmó que hará "lo necesario" para ayudar.

En paralelo, su compañero de fórmula Andrés Ibarra explicó su denuncia: "Recibimos denuncias de socios adherentes con mayor antigüedad que otros, que ya habían pasado a ser socios activos. Nos llamó la atención que entre enero del 2020 y agosto del 2023 había pocas altas y luego pasaron a miles de golpe. El artículo 19 del Estatuto dice que las altas son por antigüedad. Tenemos 100 mil socios en condiciones de votar".

"Los últimos meses al cierre del padrón se sumaron muchos socios activos. Hicieron una maniobra vergonzosa. La jueza destaca las muestras que dejaron en claro cómo hicieron todo. La jueza suspendió de manera momentánea las elecciones, pidió que se arregle todo para continuar con el proceso electoral. Esos 13 mil socios no debieran votar y listo", detalló.

"Nosotros queremos una audiencia con el oficialismo para que arreglen las irregularidades manifiestas", adelantó.

A su vez, Ibarra opinó: "Me llamaron la atención las declaraciones de Riquelme cuando decía que iba a ganar 95 por ciento a cinco en las elecciones. Ahora las entiendo. Tiene que ver con estas irregularidades".

"Nuestro proyecto para La Bombonera es de primer nivel mundial. Tiene capacidad para 105 mil personas. Se financia todo con la preventa de plateas y palcos y además los sponsors. Costará un total de 390 millones de dólares pero no vamos a demoler La Bombonera actual", finalizó el ex Ministro de Modernización.