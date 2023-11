El pedido de Scioli tras la agresión a hinchas de Boca en Brasil: "No respondan"

El embajador argentino Daniel Scioli pidió a todos los hinchas de Boca en Brasil que no respondan a ninguna provocación, que se abstengan tras los incidentes ocurridos este jueves en Copacabana.

“Está bien que puedan disfrutar pero no las exclamaciones que siente el fuego sagrado del hincha de Boca, pero, por favor, les ruego que no respondan a provocaciones”, manifestó para frenar la agresión tanto de las autoridades policiales, como la de los simpatizantes del Fluminense.

Y agregó: "Lo que hay que buscar es no exponerse a las autoridades policiales, nada de cánticos racistas, porque acá vas preso”, dijo en declaraciones televisivas.

Recalcó además la importancia de no apelar a la rebeldía del hincha de atacar: "Insisto en las precauciones, pero no hay nada más importante que la vida y la libertad. La legislación es muy rigurosa. No se puede hacer cualquier cosa. Si uno le tira un botellazo a un policía, te detiene y es difícil de salir. Por suerte, ya no hay detenidos”.

También dejó un claro mensaje a los argentinos que dirán presente en Brasil: "Los que puedan entrar al estadio que lo disfruten. Los que no tiene entradas que tengan cuidado con los estafadores. Y los que lo vean en algún bar u hotel, disfruten el partido. Las consecuencias son severas. Nos pasó con Argentinos Juniors, con San Lorenzo. Viví la experiencia con la Copa América en el Maracaná, pero nunca viví una tensión como la que estoy percibiendo en estas horas".

