Pablo Chavarría: "Estoy muy contento por volver a Belgrano"

Después de 13 años, Pablo Chavarría volvió a jugar en Alberdi con la camiseta de Belgrano. El pasado jueves, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, ingresó en el segundo tiempo ante Estudiantes y, según sus propias palabras, cumplió realidad su sueño de regresar.

"Después de mucho tiempo me tocó volver. Estoy muy contento. Sobre todo, por volver a jugar en Alberdi, con tanta gente. Y se dio con un resultado muy bueno: le ganamos a Estudiantes, que es un gran rival. Es bueno empezar así", contó, con una sonrisa, el delantero.

Sobre sus sentimientos al ingresar, declaró: "Sentí lo mismo que mis primeros partidos. Debuté con Ferro en el 2008. Fueron las mismas sensaciones, las mismas ganas". "Siempre dije que quería volver, y más con Belgrano estando en primera que no jugué nunca. Estuve dos años en la B Nacional. Llegué al club a los 15 años y siempre quise volver", agregó.

"La gente alentando siempre, con los cantos de todos los años, más alguno nuevo. Tarareé algo en el banco de suplentes", contó entre risas Chavarría.

Sobre cómo encontró al plantel cuando llegó, afirmó que el grupo "está muy bien". "Hay jugadores experimentados que me recibieron muy bien y chicos que tienen muy buenas condiciones y me sorprendieron para bien. También refuerzos que lo hicieron muy bien. Hay que seguir progresando con humildad", añadió.

El delantero tuvo un último paso en Málaga, donde en marzo terminó la competencia oficial y automáticamente quedó licenciado, lo cual lo perjudicó físicamente: "Estuve dos meses parado desde mi último partido. Me tocó entrar contra Claypole, pero yo sabía que no estaba bien. Ahora me siento mucho mejor en los entrenamientos. Sé que, si estoy bien físicamente, en la cancha rindo".

"Ya estoy para ser titular", confirmó Chavarría al ser consultado por Cadena 3.

Lo que viene

Belgrano enfrentará a San Lorenzo el sábado a las 14.30 hs en el Nuevo Gasómetro. "Es un rival complicado, difícil, que hace bien las cosas. Es importante empezar bien el partido", analizó Pablo Chavarría.

Hace poco más de un mes, el 16 de junio, se vieron las caras en Córdoba, con un resultado favorable al "Cuervo" por 1 a 0, con gol del ex Instituto, Boca y Talleres Gonzalo Maroni.

Entrevista de Federico Borello