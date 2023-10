Erik Godoy: “Hay con qué; la gente de Belgrano se ilusiona y tiene confianza"

Erik Godoy, defensor de Belgrano, habló en rueda de prensa, en donde estaba Cadena 3, este jueves por la mañana en el Predio Armando Pérez, y se mostró conforme por el presente del equipo. “Hay un compromiso de los jugadores, dirigentes, de todos para que nos vaya bien. Estamos muy contentos”, dijo.

Es que “el Pirata” se encuentra puntero en su grupo, clasificando al playoff de la Copa de la Liga y con muchas chances de conseguir un boleto para disputar copas internacionales. Erik cree en el equipo, pero le baja la espuma a la ansiedad: “Faltan muchos partidos todavía. Cada partido que pasa vamos a dar todo sin pensar en el próximo”.

“La gente se ilusiona, tiene confianza. Hay con qué”, expresó Godoy. “El partido con Boca la gente gritaba desaforada. Nunca lo había visto”, agregó.

Respecto a su nivel personal, que pasó de ser irregular y cuestionado en el primer semestre a prácticamente indiscutido en esta segunda parte del año, el propio jugador es autocrítico: “En lo personal siento que levanté el nivel. No venía jugando antes. Me voy sintiendo más sólido, con (Alejandro) Rébola me entiendo bien y la confianza aumenta”.

Luego, agregó: “(Guillermo) Farré me dio los minutos que necesitaba. No es fácil pasar de la MLS a Argentina. Lo noté en el primer entrenamiento, la intensidad. Allá nunca tuve un entrenamiento así en cuatro años. Cuesta adaptarse de vuelta”.

También habló Diarte

Lucas Diarte, lateral izquierdo del equipo, también dialogó con la prensa desde Villa Esquiú. El tucumano volvió a ser titular el último partido contra Defensa y Justicia, algo que no le sucedía por el torneo local desde julio, en la derrota 1 a 0 contra San Lorenzo en Alberdi.

"Yo entreno para jugar. Esto es fútbol, es un trabajo en equipo, el entrenador tiene que tomar decisiones. Me fui contento por la labor del equipo y lo individual también", contó Lucas.

También agregó: "Cuando me tocó salir del equipo no estaba rindiendo como yo quería y como el cuerpo técnico requería. Seguí entrenando, intentado mejorar. Hoy en día me siento muy bien".

"Este presente, el estar punteros, con chances de clasificar, de jugar copas, nos llena de orgullo. Falta mucho pero lo disfrutamos bastante", agregó.

Novedades del entrenamiento

Alex Ibacache y Franco Jara entrenaron con el grupo. Si bien falta una semana para el próximo partido, ante Central Córdoba, el miércoles a las 18.30 en Alberdi, es una buena noticia que puedan practicar a la par del resto.

El lateral chileno no tiene una lesión, sino que se quedó al margen del partido en Florencio Varela por "una contractura". El delantero padece una tendinitis, por lo que, si bien ya está mejor, desde el club van a ser cautos y esperar que esté del todo listo para volver a jugar.

Informe de Federico Borello